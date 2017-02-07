 صحة تبوك تنظم ورشة .. تطوير بيئة العمل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

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صحة تبوك تنظم ورشة .. تطوير بيئة العمل

صحة تبوك تنظم ورشة .. تطوير بيئة العمل
المناطق_ تبوك
افتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي صباح اليوم الثلاثاء فعاليات ورشة عمل ( تطوير بيئة العمل )  والتي تنظمها صحة تبوك بالتعاون مع ادارة تطوير بيئة العمل في وزارة الصحة  , وذلك بمقر مركز المؤتمرات والتدريب بمستشفى الملك خالد بتبوك . وفي بداية اللقاء قدم المهندس عبد العزيز السلوم مدير ادارة تطوير بيئة العمل عرضاً لأهداف المشروع واستعرض التجارب المميزة التي نفذت بديوان الوزارة ، ومن جهته استعرض مدير عام التطوير وقياس الأداء المالي ناصر الخليوي المبادرات المستقبلية لتطوير القطاع المالي .
الى ذلك أكد مدير عام صحة تبوك على اهمية تهيئة بيئة العمل للموظف التي ستنعكس إيجاباً على إنتاجيته، وتقديم الخدمات للجمهور بكفاءة عالية مشيرا الى الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة بتوجيه من وزير الصحة الدكتور توفيق بين فوزان الربيعة المتمثلة في تقديم جميع الإمكانيات اللازمة للموظفين، ودعم وتحسين بيئة العمل الداخلية لمواصلة الارتقاء بالخدمات، وتحقيق أهداف الوزارة في خدمة الوطن والمواطن.
هذا وقد استهدفت ورشة العمل قيادات الشؤون الصحية بمنطقة تبوك من المديرية والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والقطاعات الصحية بالمحافظات

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