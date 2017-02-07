‏‫ الجيل يواصل اعداده للشعلة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيل تدريباته اليومية على ملعب النادي الرئيسي استعداداً لمباراته المقبلة أمام الشعلة والتي تقام عصر يوم الخميس المقبل على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ضمن الجولة العشرون من دوري الدرجة الاولى .

وبدأ المدير الفني للفريق “عليوي غنام ” التدريبات بتمارين الإحماء واللياقة بعد ذلك خضع اللاعبين لتدريبات تكتيكية منوعة ركز من خلالها على تنويع طرق الهجوم واختراق دفاع الخصم ، وتمرير الكرة من لمسة واحدة ، كما أجريت تدريبات خاصة على طرق التنظيم الدفاعي وبناء الهجمة من الخلف ، كما خضع حراس المرمى لتدريبات خاصة مع مدرب الحراس الكابتن أمجد الرفاعي ، واختتمت التدريبات بتقسيمة طبقت خلالها عدداً من الجمل الفنية .

يذكر أن التدريبات شهدت حضور ومتابعة رئيس النادي الأستاذ أحمد الغنيم ، وعدد من منسوبي النادي وجماهيره .