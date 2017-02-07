 بالفيديو.. غسل الكعبة المشرفة من آثار “حادثة البنزين” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

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بالفيديو.. غسل الكعبة المشرفة من آثار “حادثة البنزين”

المناطق _مكة المكرمة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (الثلاثاء)، مقطع فيديو يظهر فيه عدد من العاملين في المسجد الحرام وهم يغسلون شاذروان الكعبة المشرفة وينظفونه.

وقال متداولو المقطع إنه صور إثر حادثة سكب أحد الأشخاص مادة البنزين بالقرب من الكعبة المشرفة ما أدى لتأثر أجزاء منها.

وكانت قوة أمن المسجد الحرام قد أعلنت أنها ألقت القبض على الشخص، الذي تبين أنه مريض نفسي، مشيرة إلى أنه سكب المادة على نفسه وتأثرت الكعبة المشرفة بها، كما أعلنت رئاسة الحرمين أن إدارة النظافة والفرش بالمسجد الحرام ومصنع كسوة الكعبة المشرفة تولت غسل أثر المادة.

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