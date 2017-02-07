“فريق خاص” لتحديد “عاصمة المال” الجديدة في أوروبا

بدأ فريق خاص من المسؤولين الفرنسيين زيارة إلى العاصمة البريطانية، لندن، في مهمة عمل تستهدف ترشيح “باريس” لتكون المركز المالي الأوروبي (عاصمة المال) فور خروج بريطانيا من منظومة الاتحاد رسميًّا.

ويُحاول المسؤولون الفرنسيون جذب الشركات في بريطانيا من خلال تسليط الضوء على المناطق السياحية في العاصمة الفرنسية، إذ إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيجبر الشركات على نقل بعض أنشطتها إلى الاتحاد الأوروبي.

وتدرس بنوك وشركات عدة نقل أنشطتها من لندن بمجرد انسحاب بريطانيا رسميًّا من الاتحاد الأوروبي المكون من 28 دولة، لا سيما بعدما أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن المملكة ستترك السوق الأوروبية الموحدة للسلع والخدمات.

والتقى المسؤولون (يتصدرهم نائب رئيس بلدية باريس، جان لوي ميسيكا، ورئيسة منطقة إيل دو فرانس، فاليري بيكريس)، بممثلين عن قطاع الأعمال في بريطانيا.

ويقول بيكريس إن باريس يمكن أن تجذب حوالي 10 آلاف فرصة عمل، على الرغم من أن القواعد الضريبية وقوانين العمل في فرنسا تثير مخاوف المصرفيين.

وبهدف جذب الشركات من بريطانيا، قدمت الحكومة الفرنسية العام الماضي تنازلات ضريبية إضافية للمغتربين على أمل أن تستفيد من “بريكست”، لكن خبراء يقولون إن مراكز أخرى مع قواعد عمل وضرائب أكثر مرونة يمكن أن تستفيد بشكل أكبر.

ويرى المسؤولون الفرنسيون أن معظم الشركات المالية في بريطانيا باستثناء “إتش إس بي سي” ستتخذ القرار بشأن الانتقال إلى باريس بعد الانتخابات الفرنسية.

وأشار إلى أن “بريكست” فتح “منافسة شرسة” بين المدن المالية الرئيسية في أوروبا كباريس، وفرانكفورت، ودبلن، ولوكسمبورج لاستقطاب الشركات من المملكة.

وتخطط الحكومة البريطانية للبدء بمحادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي، التي تستمر عامين بحلول نهاية مارس المقبل. وتتطلع لندن للاحتفاظ بعلاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد بعد المغادرة.