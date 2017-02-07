 تكسير وسرقة محلات في ذيبية حفر الباطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

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تكسير وسرقة محلات في ذيبية حفر الباطن

تكسير وسرقة محلات في ذيبية حفر الباطن
المناطق-فلاج الشعيفاني

تعرض فجر اليوم عدد من المحلات التجارية بذيبيه حفر الباطن الى السرقه والتكسير وقد افادت مصادر “المناطق” ان الجهات الأمنية بالذيبية توصلت الى الجاني وهو شاب في العشرينات من عمره وضبط بحوزته جزء من المسروقات وتم ايداعه التوقيف لحين احالته لهيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة حفر الباطن
واشارت المصادر ان عدد المحلات التي تعرضت للتكسير والسرقة يقارب ثمان محلات .

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