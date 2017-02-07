 أعمال الخياطة والتطريز في ركن لجنة تنمية حائل الاجتماعية تنال اعجاب زوار الجنادرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

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أعمال الخياطة والتطريز في ركن لجنة تنمية حائل الاجتماعية تنال اعجاب زوار الجنادرية

أعمال الخياطة والتطريز في ركن لجنة تنمية حائل الاجتماعية تنال اعجاب زوار الجنادرية
المناطق _حائل
استقطب ركن لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحائل المشاركة في بيت حائل في الجنادرية،  الزوار من داخل المملكة وخارجها، وحرص الزوار على مشاهدة جميع المعروضات من مركز الانتاج الحرفي من اعمال بنات حائل في مهن الخياطة والتطريز  الموجودة في الركن وابدو  عند تجولهم في الركن عن اعجابهم  متحدثين  اننا من خلال زيارتنا لهذا الركن تعرفنا على مركز الانتاج الحرفي  حيث حاز على اعجابهم واهتمامهم من خلال التجول والتقاط الصور بهواتفهم النقالة،
فيما أكد رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ منيف الفداغي الی   أن المشاركة لهذا العام تعد ناجحة  لانشطة اللجنة من خلال الانتاج الحرفي والذي شمل اعمال حرفيات المنطقة وابدعاتهن في التطريز والخياطة ..
 وقال الفداغي إن انعكاس نجاح المشاركة المتواصلة  كان متميزا واستمعنا عبارات الدعم والتشجيع من مختلف الزوار
 مثنيا الفداغي على نجاح فعاليات بيت حائل معربا عن شكره لسمو أمير منطقة حائل ولسمو نائبه ولمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ووكيل إمارة منطقة حائل  ومدير عام فرع الوزارة بحائل والی مدير مركز التنمية الاجتماعية بحائل والشكر موصول الی مشرف بيت حائل الاستاذ يوسف الشغدلي وكل القائمين لكل ما يخدم احتياجات اللجنة واستمرارية هذه الانشطة في هذه المحافل الوطنية الكبری

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