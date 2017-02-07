ناقشا تعزيز الجوانب التدريبية لرجال الأمن .. اللواء الشريف يلتقي مدير شرطة القصيم

التقى سعادة مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر بن محمد الطالب بمكتبه صباح اليوم بسعادة مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء محمد بن حسين الشريف ..

جاء ذلك خلال زيارةٍ قام بها اللواء الشريف لمديرية شرطة المنطقة جرى خلالها استعراض سبل التعاون والتنسيق المشترك لرفع المستوى التدريبي والمهاري لرجال الأمن ، سعياً في تنمية قدراتهم ورفع كفاءاتهم ، وإيجاد الكوادر الأمنية المؤهلة للقيام بالمهام والمسئوليات المناطة بها على أكمل وجه ، إضافةً إلى مناقشة الإحتياجات الحالية ومتطلبات التطوير والتدريب المختلفة ..

كما اطلع الشريف خلال اللقاء على أحدث الأنظمة والتقنيات والتجهيزات الفنية في غرفة العمليات الموحدة وإدارة الأدلة الجنائية ، واستمع لعرضٍ موجز عن دورها في مكافحة الجريمة وإحصائياتٍ شاملة لما حققته من نجاحاتٍ في هذا المجال ..

وفي ختام الزيارة أعرب اللواء الشريف عن شكره وتقديره لمدير شرطة منطقة القصيم على ما وجده من حرصٍ واهتمام على تعزيز الجانب التدريبي ، مشيداً في الوقت ذاته بما يحظى به قطاع التدريب من دعمٍ ومتابعةٍ مستمرة من معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج والتي كان لها الأثر البالغ في تطوير وتحسين مستوى المعارف والمهارات التطبيقية لرجال الأمن ، مما أسهم في الإرتقاء بمنظومة العمل الأمني على كافة الأصعدة ..

فيما ثمن اللواء الطالب لسعادة مساعد مدير الأمن العام لشئون التدريب هذه الزيارة والتي تأتي ضمن إستراتيجية جهاز الأمن العام الهادفة لتحقيق التميز وتحسين جودة الأداء لكافة منسوبيه سعياً في تقديم أفضل الخدمات الأمنية للمواطن والمقيم على حدٍ سواء ..