أمير الرياض يُدشن ويضع حجر الأساس لعددٍ من المشايع التنموية بوادي الدواسر

يقوم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض يوم الخميس القادم , بزيارة تفقدية لمحافظة وادي الدواسر, وذلك في إطار زيارات سموه التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة للوقوف عن قرب على الخدمات التي تقدم للمواطنين.

‫وعبر محافظ وادي الدواسر، أحمد بن دخيل المنيفي عن سعادته وأهالي المحافظة بهذه الزيارة التي ستحقق – بإذن الله – للمحافظة الكثير من تطلعاتها ، موضحاً أن سمو أمير المنطقة سيضع حجر الاساس لعددٍ من المشاريع التنموية ومن اهمها مبنى مديرية الزراعة ، والوحدة البيطرية والتي تبلغ تكلفتها اكثر من 25 مليون ريال ، كما سيدشن مشاريع تنموية أخرى تعليمية، وبلدية وصحية، وزراعية، واجتماعية، وخيرية ، ومن ابرزها مبنى التأهيل الشامل الذي بلغت تكلفة إنشائه أكثر من 66 مليون ريال ، ومبنى دار الرعاية الاجتماعية الذي بلغت تكلفة إنشائه أكثر من 35 مليون ريال ، و4 مباني لوكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز والتي بلغت تكلفة إنشائها أكثر من 363 مليون ريال ، ومباني بلدية تشمل مركز حضاري ، وساحة احتفالات ومجمعات واسواق تجارية ، والمرحلة الاولى من مبنى البلدية ،ومشاريع طرق وإنارة وتحسين وتجميل للميادين ، والتي بلغت تكلفة إنشائها أكثر من 647 مليون ريال ، وتدشين وحدة عناية القلب بمستشفى المحافظة العام ، والتي بلغت تكلفة تجهيزها حوالي نصف مليون ريال ، ويدشن سموه مجموعة من مشاريع التحسين والتطوير بإقسام المستشفى .

كما سيفتتح سموه مكتب هيئة السياحة والتراث الوطني بقصر الملك عبدالعزيز التاريخي ، ويترأس اجتماع المجلسين المحلي والبلدي ويستقبل أصحاب الفضيلة القضاة ورؤساء المحاكم ، ورؤساء المراكز بالمحافظة ، ومن ثم يشهد سموه حفل الأهالي المقام بمدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز الرياضية .