أمير الرياض يُدشن ويضع حجر الأساس لعددٍ من المشايع التنموية بوادي الدواسر

يقوم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض يوم الخميس القادم , بزيارة تفقدية لمحافظة وادي الدواسر, وذلك في إطار زيارات سموه التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة للوقوف عن قرب على الخدمات التي تقدم للمواطنين.
وعبر محافظ وادي الدواسر، أحمد بن دخيل المنيفي عن سعادته وأهالي المحافظة بهذه الزيارة التي ستحقق – بإذن الله – للمحافظة الكثير من تطلعاتها ، موضحاً أن سمو أمير المنطقة سيضع حجر الاساس لعددٍ من المشاريع التنموية ومن اهمها مبنى مديرية الزراعة ، والوحدة البيطرية والتي تبلغ تكلفتها اكثر من 25 مليون ريال ، كما سيدشن مشاريع تنموية أخرى تعليمية، وبلدية وصحية، وزراعية، واجتماعية، وخيرية ، ومن ابرزها مبنى التأهيل الشامل الذي بلغت تكلفة إنشائه أكثر من 66 مليون ريال ، ومبنى دار الرعاية الاجتماعية الذي بلغت تكلفة إنشائه أكثر من 35 مليون ريال ، و4 مباني لوكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز والتي بلغت تكلفة إنشائها أكثر من 363 مليون ريال ، ومباني بلدية تشمل مركز حضاري ، وساحة احتفالات ومجمعات واسواق تجارية ، والمرحلة الاولى من مبنى البلدية ،ومشاريع طرق وإنارة وتحسين وتجميل للميادين ، والتي بلغت تكلفة إنشائها أكثر من 647 مليون ريال ، وتدشين وحدة عناية القلب بمستشفى المحافظة العام ، والتي بلغت تكلفة تجهيزها حوالي نصف مليون ريال ، ويدشن سموه مجموعة من مشاريع التحسين والتطوير بإقسام المستشفى .
كما سيفتتح سموه مكتب هيئة السياحة والتراث الوطني بقصر الملك عبدالعزيز التاريخي ، ويترأس اجتماع المجلسين المحلي والبلدي ويستقبل أصحاب الفضيلة القضاة ورؤساء المحاكم ، ورؤساء المراكز بالمحافظة ، ومن ثم يشهد سموه حفل الأهالي المقام بمدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز الرياضية .
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