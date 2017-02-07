نيابة عن امير القصيم ، وكيل الامارة يدشن المرحلة الثانية من حملة وطننا أمانة إلكترونياً

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، دشن وكيل إمارة منطقة القصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان ، المرحلة الثانية من حملة “وطننا أمانة” إلكترونياً ، التي تقيمها وترعاها شركة الإتصالات السعودية STC ، ضمن الحملة الوطنية لتعزيز القيم الوطنية (وطننا أمانة)، تحت إدارة وإشراف إمارة منطقة القصيم ، وذلك في أحدى مكاتب مبيعات الشركة بمدينة بريدة.

وأوضح وكيل إمارة القصيم أنه سيصاحب الحملة عددًا من البرامج، وورش العمل، وبرامج وأفلام الميديا، والبرامج الحوارية، والمجموعات الشبابية التي تناقش عددًا من القيم والثوابت، كالوحدة الوطنية، وقيم العلاقة بين الحاكم والرعية ، والولاء والانتماء الوطني، وقيم الأسرة والمجتمع، وحقوق الإنسان والعدالة والأمانة والمساواة والحوار والتسامح وقبول الاختلاف.

وأشار الحميدان إلى أن شركة stc ستنظم المسابقات التي تهدف إلى تعزيز روح الوطنية بين أبناء المملكة، حيث ستعرض الشركة مسابقة لتقديم مقاطع فيديو تتناول توجيه الشباب نحو المواطنة الصالحة عبر قنوات التواصل الاجتماعي ، مؤكداً حرص ودعم سمو أمير منطقة القصيم كل ما يخدم المواطنة الصالحة وتعزيز الانتماء وروح الوطنية ، متمنياً التوفيق للجميع ، وأن تحقق هذه الحملة الأهداف المرجوة منها.