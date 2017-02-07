 نيابة عن امير القصيم ، وكيل الامارة يدشن المرحلة الثانية من حملة وطننا أمانة إلكترونياً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفيات الطائف نيابة عن امير القصيم ، وكيل الامارة يدشن المرحلة الثانية من حملة وطننا أمانة إلكترونياً أمير الرياض يُدشن ويضع حجر الأساس لعددٍ من المشايع التنموية بوادي الدواسر ناقشا تعزيز الجوانب التدريبية لرجال الأمن .. اللواء الشريف يلتقي مدير شرطة القصيم أعمال الخياطة والتطريز في ركن لجنة تنمية حائل الاجتماعية تنال اعجاب زوار الجنادرية تكسير وسرقة محلات في ذيبية حفر الباطن “فريق خاص” لتحديد “عاصمة المال” الجديدة في أوروبا بالفيديو.. غسل الكعبة المشرفة من آثار “حادثة البنزين” ‏‫ الجيل يواصل اعداده للشعلة “البرلمان العربي” يطالب مجلس الأمن بتطبيق قرار تجريم الاستيطان صحة تبوك تنظم ورشة .. تطوير بيئة العمل مركز المدينة عاصمة السياحة الإسلامية الإعلامي يصدر مواده بـ6 لغات

نيابة عن امير القصيم ، وكيل الامارة يدشن المرحلة الثانية من حملة وطننا أمانة إلكترونياً

نيابة عن امير القصيم ، وكيل الامارة يدشن المرحلة الثانية من حملة وطننا أمانة إلكترونياً
المناطق _بريدة

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، دشن وكيل إمارة منطقة القصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان ، المرحلة الثانية من حملة “وطننا أمانة” إلكترونياً ، التي تقيمها وترعاها شركة الإتصالات السعودية STC ، ضمن الحملة الوطنية لتعزيز القيم الوطنية (وطننا أمانة)، تحت إدارة وإشراف إمارة منطقة القصيم ، وذلك في أحدى مكاتب مبيعات الشركة بمدينة بريدة.
وأوضح وكيل إمارة القصيم أنه سيصاحب الحملة عددًا من البرامج، وورش العمل، وبرامج وأفلام الميديا، والبرامج الحوارية، والمجموعات الشبابية التي تناقش عددًا من القيم والثوابت، كالوحدة الوطنية، وقيم العلاقة بين الحاكم والرعية ، والولاء والانتماء الوطني، وقيم الأسرة والمجتمع، وحقوق الإنسان والعدالة والأمانة والمساواة والحوار والتسامح وقبول الاختلاف.
وأشار الحميدان إلى أن شركة stc ستنظم المسابقات التي تهدف إلى تعزيز روح الوطنية بين أبناء المملكة، حيث ستعرض الشركة مسابقة لتقديم مقاطع فيديو تتناول توجيه الشباب نحو المواطنة الصالحة عبر قنوات التواصل الاجتماعي ، مؤكداً حرص ودعم سمو أمير منطقة القصيم كل ما يخدم المواطنة الصالحة وتعزيز الانتماء وروح الوطنية ، متمنياً التوفيق للجميع ، وأن تحقق هذه الحملة الأهداف المرجوة منها.

 

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>