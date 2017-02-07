وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفيات الطائف

استعرض وكيل وزارة الصحه للشؤون العلاجية بوزارة الصحة طريف الاعمى الخدمات العلاجيه المقدمة في مستشفيات الطائف وذلك في زياره تفقديه صباح اليوم وقف خلالها على مستوى الخدمات المقدمة يرافقه مدير الشؤون الصحيه بالطائف صالح بن سعد المونس وعدد من قيادات الصحه حيث زار اقسام الطوارئ والعنايه المركزه والحضانه في عدد من المستشفيات واطلع على اخر الخطط التطويريه المنفذه لزيادة السعة السريرية كما استمع الى عدد من الملاحظات داخل تلك الاقسام والية معالجتها مع الوزارة في سبيل تعزيز الخدمات الصحيه المقدمة وتطويرها وفي ختام زيارته اجتمع بقيادات صحة الطائف لمناقشة عدد من الملفات التطويريه والية تنفيذها

اوضح ذلك مدير ادارة التواصل والعلاقات بصحة الطائف عبدالهادي الربيعي مشيرا ان هذه الزياره تعد ضمن مهام الوزاره وقياداتها في تفقد الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين وتعزيزها وتطويرها ومن المتوقع ان تنعكس ايجابا على مستوى الخدمة الصحية المقدمة لأهل الطائف في كافة المستشفيات