 وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفيات الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

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وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفيات الطائف

وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفيات الطائف
المناطق _عادل الزهراني
استعرض وكيل وزارة الصحه للشؤون العلاجية بوزارة الصحة طريف الاعمى الخدمات العلاجيه المقدمة في مستشفيات الطائف وذلك في زياره تفقديه صباح اليوم وقف خلالها على مستوى الخدمات المقدمة  يرافقه مدير الشؤون الصحيه بالطائف صالح بن سعد المونس وعدد من قيادات الصحه حيث زار اقسام الطوارئ والعنايه المركزه والحضانه في عدد من المستشفيات واطلع على اخر الخطط التطويريه المنفذه لزيادة السعة السريرية كما استمع الى عدد من الملاحظات داخل تلك الاقسام والية معالجتها مع الوزارة في سبيل تعزيز الخدمات الصحيه المقدمة وتطويرها وفي ختام زيارته اجتمع بقيادات صحة الطائف لمناقشة عدد من الملفات التطويريه والية تنفيذها
اوضح ذلك مدير ادارة التواصل والعلاقات بصحة الطائف عبدالهادي الربيعي مشيرا ان هذه الزياره تعد ضمن مهام الوزاره وقياداتها في تفقد الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين وتعزيزها وتطويرها ومن المتوقع ان تنعكس ايجابا على مستوى الخدمة الصحية المقدمة لأهل الطائف في كافة المستشفيات

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