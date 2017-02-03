بلاغ عبر تطبيق “معاً للرصد” يقود عمل الرياض لضبط “4” وافدين يعملون بصيانة الجوالات

تفاعل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مع بلاغ عبر تطبيق ” معاً للرصد “حيث وقفت فرقة تفتيشية من مكتب عمل الرياض على أحد مجمعات الاتصالات شمال العاصمه ،بمشاركة الجهات الشريكة وثبت من واقع الزيارة الميدانية صحة البلاغ المقدم.

وخلال التفتيش تم القبض على “4” وافدين امتهنوا صيانه الجولات وهي من المهن المقصورة على السعوديين وهو ما يعد مخالفة صريحة للقرار الوزاري القاضي بتوطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات بنسبة 100% وقصر العمل فيهما على السعوديين والسعوديات، واتخذت الاجراءات النظامية بحقهم وتم تسليمهم *لإدارة الوافدين* لترحيلهم لمخالفتهم قرارات وزاره العمل والتنمية الاجتماعية.

وشدد المهندس “طارق الزهراني” مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض على استمرار حملات التفتيش على كافة القطاعات والأنشطة للتأكد من التزامها بلوائح وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل للقضاء على السلوكيات المخالفة لها.وعبر عن شكره للمواطنين لحرصهم على إبلاغ الجهات المعنيه عن وجود مخالفات لنظام العمل .