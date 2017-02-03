 أمسية للزهراني والطواشي بادبي مكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

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أمسية للزهراني والطواشي بادبي مكة

أمسية للزهراني والطواشي بادبي مكة
المناطق _عادل الزهراني
نظم نادي مكة الثقافي الأدبي بمقره بحي الزاهر أمسية شعرية والتي أنشد فيها شعراً كل من : الشاعر حسن محمد الزهراني رئيس نادي الباحة الثقافي الأدبي والشاعر حسن محمد طواشي من شعراء جازان ،
وقد أستهلت الأمسية بأيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمة مدير الأمسية الأستاذ الشريف عبدالله بن  صالح آلجازان من قاعة الرجال حيث بدأها  بأبيات شعرية تليق بالحضور ثم سرد السيرة الذاتية للشاعر حسن محمد الزهراني ،  ومن ثم أنتقل التقديم إلى الكاتبة مريم خضر الزهراني المنظمة للأمسية بالجانب النسائي حيث أبتدات بكلمة شكر لفارسي الأمسية والحضور  ثم سردت سيرة ذاتية مختصرة للشاعر  حسن محمد الطواشي ، وقد انحجبت عن الحضور د.إنصاف بخاري التي كان لها المشاركة بالأمسية وذلك لظروف وفاة والدتها رحمها الله،

كانت الأمسية على ثلاث جولات تبادل فيها كلٍ من الفرسان  الأطروحات مابين غزل ومديح إلى رثاء بمعاناة سوريا .

وبعد إنتهاء الجولات الشعرية فُتح باب المداخلات والطلبات والأسئلة من الحاضرين .

الجدير بالذكر أن الامسية شهدت تفاعل جميل من الحاضرين في قاعة الرجال والنساء ، كما قام رئيس نادي مكة الثقافي الدكتور حامد الربيعي ، والناقد محمد مريسي الحارثي بتكريم الشاعرين

وبعد ذلك توجه جميع الحضور لتناول طعام العشاء الذي يعده  النادي كعادته لكل مناسباته الأدبية والثقافية .

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