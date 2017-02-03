مصادر تتحدث عن احتراق استوديو برنامج غادة عادل الجديد

تحدثت مصادر صحفية عن احتمالية وقف برنامج (تع اشرب شاي) للفنانة غادة عادل، بعد أن التهمت النيران الأستوديو الخاص به خلال الساعات الأخيرة.

وقالت المصادر أن خسائر كبيرة لحقت باستوديو الليسيه وسط القاهرة الذي خصص لتسجيل وتصوير حلقات البرنامج به، إذ التهمته النيران تمامًا.

وكانت الحماية المدنية ورجال المطافئ تلقوا بلاغاً يفيد بنشوب حريق في استوديو الليسيه بوسط القاهرة، وتم الدفع بعشرات السيارات وتمت السيطرة على النيران بعد خسائر كبيرة في المكان. وقامت قوات الأمن بفرض طوق أمني حول الاستوديو، إذ تبين في المعاينة الأولية أن الحادث وقع بسبب تماس كهربائي ولم ينتج عنه أي إصابات بشرية.

وأوضح المصدر، أن القناة تسعى خلال الساعات القادمة إلى توفير مكان بديل منعًا لتوقف البرنامج الذي يذاع مرتين أسبوعيًا، مشيرًا إلى وجود أكثر من حلقة تم تسجيلها لبثها خلال الأسبوع الحالي.

يذكر أن برنامج غادة عادل يغلب عليه الطابع الاجتماعي الكوميدي، إذ تستضيف فيه نجوم الفن للحديث عن أحوالهم وحياتهم الخاصة وكواليس وصولهم للشهرة.