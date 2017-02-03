 آبل ستطلق سماعات BeatsX اللاسلكية يوم 10 فبراير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

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آبل ستطلق سماعات BeatsX اللاسلكية يوم 10 فبراير

آبل ستطلق سماعات BeatsX اللاسلكية يوم 10 فبراير
المناطق _متابعات

بعد عدة تأجيلات أعلنت آبل اخيراً عن توفر سماعات BeatsX اللاسلكية بشكل رسمي في متاجر آبل نهاية هذا الاسبوع ، تحديداً يوم الجمعة القادم 10 فبراير .

سماعات BeatsX وبحسب ماذكر موقع CNET ستتوفر بأربع الوان هي الابيض والاسود بالاضافة إلى لونين جديدة هي الرمادي والازرق سيتم إطلاقها لاحقاً وهذا يعني ان البيع سيبدأ باللونين الرئيسية فقط .

تعمل سماعات BeatsX بمعالج W1 نفس المعالج الموجود في سماعات AirPods وينتظر ان تمنح بيتس إكس مستخدميها 8 ساعات من الاستخدام مع خيار للشحن السريع يمنحك ساعتين من الاستخدام بعد شحنها لمدة 5 دقائق فقط .

تعتمد السماعات على منفذ Lightning متكامل للشحن لأول مرة مع منتج من بيتس مع التذكير أن شركة بيتس مملوكة لآبل لذلك هذه الخطوة ليست مفاجأة .

اخيراً سيتم إطلاق السماعة بسعر 149 دولار .

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