بلدية حفر الباطن : اتخاذ الإجراءات النظامية بحق متعهد النظافة… وتخصيص ٢٠٠ عامل للتخلص من النفايات

كشفت بلدية حفر الباطن عن عدد من الإجراءات التي اتخذتها بشكل عاجل لحل مشكلة تكدس النفايات في المحافظة، فيما أكدت على أنها اتخذت كافة الإجراءات النظامية بحق متعهد النظافة، وشددت على حرصها الشديد على رفع مستوى النظافة في المحافظة.

وفند مدير عام ادارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي في أمانة المنطقة الشرقية في بيان صحافي السبب الرئيسي في تكدس النفايات في الفترة الحالية في محافظة حفر الباطن ، وعزا السبب في ذلك الى توقف عمال نظافة متعهد نظافة مدينة حفر الباطن عن العمل بسبب تأخر صرف رواتبهم، وخاصة والتوقف الأخير راتب شهر يناير الماضي ، مشيرا الى أن رئيس بلدية حفر الباطن قام بالتواصل شخصيا مع الشركة والتي قامت بصرفها لجميع عمال النظافة .

وكشف عن قيام بلدية حفر الباطن باتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحق متعهد النظافة والتي تضمنت توجيه إنذارات و حسميات اضافة الى توجيه عدد من الخطابات وكذلك تم عقد اجتماعات مستمرة تم خلالها الخروج بتوصيات التزمت بها الشركة، فيما تم التواصل من قبل رئيس البلدية مع الرئيس التنفيذي الشركة المتعهدة بهدف صرف رواتب عمال النظافة لشهر يناير الماضي والذي تم صرفه، كما تم بحث ومناقشة تذليل أي عقبات وحل أي مشاكل أخرى لتفادي حدوثها مستقبلًا .

وقال الصفيان أن بلدية حفر الباطن قامت مؤخرًا باستقدام ما يقارب 200 عامل نظافة لتقديم خدمة النظافة الذاتية من خلال القيام بأعمال كنس الطرق و أعمال الالتقاط ونظافة اسواق الخضار والفواكه و نظافة أسواق الماشية و نظافة قنوات تصريف مياه الأمطار والسيول المنفذة من قبل البلدية داخل مدينة حفر الباطن والتي يبلغ طولها ٤٠ كم تقريبًا.

فيما قامت خلال الفترة الماضية بتوجيه دعوة لأكثر من شركة نظافة لتكليفها ببند رفع النفايات المنزلية على حساب المتعهد بيد ان ارتفاع العطاءات المقدمة من شركات النظافة المتخصصة التي وجهت لها الدعوات حال دون ذلك.

وشدد على ان جميع مسؤولي بلدية حفر الباطن يعملون على معالجة مشكلة النظافة في المحافظة وخاصة بعد ان تم استئناف عمال نظافة متعهد النظافة لعملهم ، حيث يعملون على مدار الساعة من أجل ذلك وبمتابعة من جميع المسؤولين و المختصين بالبلدية