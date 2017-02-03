“وقفة على عتبات الماضي” في جناح تبوك بالجنادريه

يضم جناح منطقة تبوك في الجنادريه متحفا بعنوان ” وقفات على عتبات الماضي” لصاحبه ناصر بن هجهوج العطوي ،يحتوي مقتنيات تراثيه اشتهرت بها تبوك ، ويضم مختلف القطع التراثيه والمشغولات الشعبية والبواطي القديمه التي كان يستخدمها اهالي تبوك للاكل. والبواطي هي اناء خشب مصنوع من جذور شجر الاثل ولها عده انواع تستخدم بها ويحوي المتحف الاسلحة القديمة والتي اشتهرت بها منطقة تبوك كالفتيلة وام اصبع والكيشخانة ويضم متحف العطوي عددا من العملات السعودية القديمة وعملات قديمة لدول عربية واجنبية كما يضم المتحف بعض الادوات القديمة والتي استخدمها ابناء المنطقة قديما وبعض الحلي والمصوغات القديمة. وعن فكرة انشاء المتحف يقول العطوي حبي للتراث القديم وحرصي على محافظة تراث الآباء والاجداد وهذا الذي شجعني حتى يتعرف الآخرون على تراث منطقتنا التي تزخر بالكثير من الكنز الشعبي والتراثي لتعريف زوار جناح تبوك بالجنادرية ….

وأيضا يضم متحف العطوي الصحف القديمه وادوات الابل وبيت الشعر قديما وتلفونات والمذياع القديم الراديو وركن خاص عن القهوة العربية وطريقة صنعها والاداوات بالسابق والمستخدمة في اعدادها مثل المحماس والمبردة والنجر والمطحنة والقمقوم والدلال والفناجيل وبيوت الشعر وجميع مكوناته وصناعته وزينه الابل مثل الشداد والخرج والغرضة والدويرع وغيرها وطريقة صنع بيوت الشعر والعديد من السيوف القديمة والشباري وادوات الزينه لنساء البادية