حريق بشقه بحي الشهداء بالطائف

شب حريق بشقه بحي الشهداء بمحافظة الطائف وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمه والمعدات المسانده ساعه البلاغ ١٣:٤٨

واتضح انه حريق في غرفه داخل شقه بعماره مكونه من اربعه ادوار وتم مباشرة الحاله من قبل الدفاع المدني وإخلاء جميع سكان العماره بسبب كثافة

وانتشار الادخنه

وتم انها الحاله بدون إصابات ولله الحمد

والاداره العامه للدفاع المدني تحث الجميع اخذ الحيطه والحذر متمنين السلامه للجميع