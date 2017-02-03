 حريق بشقه بحي الشهداء بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

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حريق بشقه بحي الشهداء بالطائف

حريق بشقه بحي الشهداء بالطائف
المناطق _الطائف

شب حريق  بشقه بحي  الشهداء  بمحافظة  الطائف  وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمه والمعدات المسانده ساعه البلاغ ١٣:٤٨
واتضح انه حريق في غرفه داخل شقه بعماره مكونه من اربعه ادوار وتم مباشرة الحاله من قبل الدفاع المدني وإخلاء جميع سكان العماره بسبب كثافة
وانتشار الادخنه
وتم انها الحاله بدون إصابات ولله الحمد
والاداره العامه للدفاع المدني تحث الجميع اخذ الحيطه والحذر متمنين السلامه للجميع

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