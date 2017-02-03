 ضبط شخص قتل آخر بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

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ضبط شخص قتل آخر بجدة

ضبط شخص قتل آخر بجدة
المناطق _جده

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة  العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي أنه بتاريخ 1438/5/6، تلقى مركز الجنوبية بشرطة محافظة جدة بلاغًا مفاده العثور على  شخص متوفي وبه عدت طعنات  بآلة حادة، انتقل المختصون والجهات الأخرى ذات العلاقة لموقع الحادثة واتضح أن المجني عليه من جنسية آسيوية تعرض للطعن من قبل أحد الأشخاص في انحاء متفرقة من جسمه وبعون من الله وتوفيقه تم تحديد هوية المتهم واتضح انه من بني جلدة المتوفي حيث تم ضبطه من قبل البحث الجنائي بالمركز و إيقافه وسيتم إحالته لهيئة التحقيق والإدعاء العام بحكم الاختصاص.

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