ضبط شخص قتل آخر بجدة

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي أنه بتاريخ 1438/5/6، تلقى مركز الجنوبية بشرطة محافظة جدة بلاغًا مفاده العثور على شخص متوفي وبه عدت طعنات بآلة حادة، انتقل المختصون والجهات الأخرى ذات العلاقة لموقع الحادثة واتضح أن المجني عليه من جنسية آسيوية تعرض للطعن من قبل أحد الأشخاص في انحاء متفرقة من جسمه وبعون من الله وتوفيقه تم تحديد هوية المتهم واتضح انه من بني جلدة المتوفي حيث تم ضبطه من قبل البحث الجنائي بالمركز و إيقافه وسيتم إحالته لهيئة التحقيق والإدعاء العام بحكم الاختصاص.