 شعراء الجنادرية يحيون أمسية بأدبي جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

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شعراء الجنادرية يحيون أمسية بأدبي جدة

شعراء الجنادرية يحيون أمسية بأدبي جدة
المناطق _عادل الزهراني

أقيمت في النادي الأدبي بجدة  أمسية شعرية ضمن فعاليات مهرجان الجنادرية 31 أحياها كل من الشعراء: الشاعر محمد صو من السنغال  والشاعر احمد الجهمي  من اليمن  والشاعرة الدكتورة مها العتيبي من السعودية  وأدار الأمسية الاستاذ عبدالعزيز قزان

بدأت الأمسية مع الشاعرمحمد صو بقصيدة  بعنوان (مشاعر تخرج ) وقصيدة مأساة سوريا وقصيدة بان الحق بعدها القى الشاعر اليمني احمد الجهمي قصيدة بين دالتين وقصيدة حين يشدني الشلال وقصيدة في غيابة المنفى وقصيدة مسافر زاده كأسان وقصيدة جذوة من كتاب الثلج .
الشاعرالدكتورة مها العتيبي التي قدمت  مقطوعات جميلة تغنت بالوطن وكانت عنوان قصيدتها الوطنية قبلة على جبين الوطن بعدها القت قصيدة بعنوان ثنائية بين الشوق والشجر  وقصيدة دمشق والياسمين وقصيدة واساقطت ولها وقصيدة تشرين والحب والاغنيات .
بعدها كرم رئيس مجلس ادارة نادي جدة الادبي الاستاذ الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي بحضور معالي الدكتور احمد محمد علي رئيس البنك الاسلامي السابق المشاركين في الامسية الشعرية .

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