شعراء الجنادرية يحيون أمسية بأدبي جدة

أقيمت في النادي الأدبي بجدة أمسية شعرية ضمن فعاليات مهرجان الجنادرية 31 أحياها كل من الشعراء: الشاعر محمد صو من السنغال والشاعر احمد الجهمي من اليمن والشاعرة الدكتورة مها العتيبي من السعودية وأدار الأمسية الاستاذ عبدالعزيز قزان

بدأت الأمسية مع الشاعرمحمد صو بقصيدة بعنوان (مشاعر تخرج ) وقصيدة مأساة سوريا وقصيدة بان الحق بعدها القى الشاعر اليمني احمد الجهمي قصيدة بين دالتين وقصيدة حين يشدني الشلال وقصيدة في غيابة المنفى وقصيدة مسافر زاده كأسان وقصيدة جذوة من كتاب الثلج .

الشاعرالدكتورة مها العتيبي التي قدمت مقطوعات جميلة تغنت بالوطن وكانت عنوان قصيدتها الوطنية قبلة على جبين الوطن بعدها القت قصيدة بعنوان ثنائية بين الشوق والشجر وقصيدة دمشق والياسمين وقصيدة واساقطت ولها وقصيدة تشرين والحب والاغنيات .

بعدها كرم رئيس مجلس ادارة نادي جدة الادبي الاستاذ الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي بحضور معالي الدكتور احمد محمد علي رئيس البنك الاسلامي السابق المشاركين في الامسية الشعرية .