 اخرج جثة من سد وادي ثراد بمحافظة العقيق بالباحة وتسليمها لشرطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

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اخرج جثة من سد وادي ثراد بمحافظة العقيق بالباحة وتسليمها لشرطة

اخرج جثة من سد وادي ثراد بمحافظة العقيق بالباحة وتسليمها لشرطة
المناطق _عبدالرحمن سفر
صرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد  جمعان بن دايس الغامدي .بانه في تمام الساعة ١٨:٥٨ من مساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/٥/١٠ هـ تبلغنا عن طريق الدوريات الامنية بالعقيق عن وجود مركبة وممتلكات شخصية بجانب سد وادي ثراد بمحافظة العقيق .
وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمه وعند الوصول وجد بعض الممتلكات الشخصية ، ومن خلال معاينة الموقع ولما سبق اتضح ان هناك شبهة غريق داخل السد وتم نزول الغواص وبعد البحث في حوض السد تم اخراج الغريق من داخل مياه السد وتم تسليم الجثة للشرطة بحكم الاختصاص ، نسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته وان يجعله من الشهداء .
مهيبا   بجميع الاخوة المواطنين والمقيمين بعدم السباحة في تلك المواقع لما تشكله من خطوره على امهر السباحين وذلك لوجود المياه الراكدة اللزجة التي تعيق حركة السباح .

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