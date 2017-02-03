اختتام مسابقة الملك سلمان بجمعية تحفيظ القرآن بمنطقة الباحة

اختتمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الباحة التصفيات الختامية لمسابقة جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات ، وذلك على مستوى منطقة الباحة ، حيث شملت التصفيات الختامية طلاباً من جميع جمعيات التحفيظ التابعة للمنطقة .

و أوضح المشرف العام على المسابقة الشيخ علي غرم الله سدران أن مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم للبنين تنظّم سنويا وان هذه المسابقة تهدف إلى إبراز اهتمام المملكة العربية السعودية بكتاب الله الكريم والعناية بحفظه وتلاوته وتجويده وتفسيره، وتشجيع أبناء الوطن وبناته على الإقبال على كتاب الله جل وعلا حفظاً وفهماً وأداءً وتدبراً، وإذكاء روح المنافسة بين حفاظ كتاب الله تعالى وحافظاته، والإسهام في ربط الأمة بالقرآن الكريم مصدر عزها في الدنيا وسعادتها في الآخرة.

مشيرا بانه تنافس في المسابقة 15 طالباً في مختلف فروع القران الكريم وقد كونت لجنة التحكيم من ست مشايخ ذو كفاءة عالية في القرآن الكريم .

من جهته اوضح الاستاذ عبدالله الشدوي المنسق للمسابقة بان الطلاب الفائزين في المسابقة هم :

الفرع الأول :الطالب /وليد جمعان سعيد من جمعية المخواه.

الفرع الثالث : الطالب /يحيى أحمد الزهراني من جمعية المندق .

الفرع الرابع :الطالب/ ريان الزهراني من جمعية المندق .

الفرع الخامس :الطالب /عبدالله بن عائض مسفر من جمعية العقيق .

وفي الختام تم توزيع شهادات الشكر والتقدير وهدايا للطلاب المشاركين في المسابقة وكذلك و كرم لجنة التحيكم وشكر لهم جهودهم المباركة في التصفيات الختامية للمسابقة .