 اختتام مسابقة الملك سلمان بجمعية تحفيظ القرآن بمنطقة الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

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اختتام مسابقة الملك سلمان بجمعية تحفيظ القرآن بمنطقة الباحة

اختتام مسابقة الملك سلمان بجمعية تحفيظ القرآن بمنطقة الباحة
المناطق _عبدالرحمن سفر
اختتمت  الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الباحة التصفيات الختامية  لمسابقة جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات ، وذلك على مستوى منطقة الباحة ، حيث شملت التصفيات  الختامية طلاباً من جميع جمعيات التحفيظ التابعة للمنطقة .
و أوضح المشرف العام على المسابقة الشيخ علي غرم الله سدران أن مسابقة الملك  سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم للبنين تنظّم سنويا  وان هذه المسابقة تهدف إلى إبراز اهتمام المملكة العربية السعودية بكتاب الله الكريم والعناية بحفظه وتلاوته وتجويده وتفسيره، وتشجيع أبناء الوطن وبناته على الإقبال على كتاب الله جل وعلا حفظاً وفهماً وأداءً وتدبراً، وإذكاء روح المنافسة بين حفاظ كتاب الله تعالى وحافظاته، والإسهام في ربط الأمة بالقرآن الكريم مصدر عزها في الدنيا وسعادتها في الآخرة.
مشيرا بانه  تنافس في المسابقة 15 طالباً في مختلف فروع القران الكريم  وقد كونت لجنة التحكيم من ست مشايخ ذو كفاءة عالية في القرآن الكريم .
من جهته اوضح  الاستاذ عبدالله الشدوي المنسق للمسابقة بان  الطلاب الفائزين في المسابقة هم :
الفرع الأول :الطالب /وليد جمعان سعيد من جمعية المخواه.
الفرع الثالث : الطالب /يحيى أحمد الزهراني من جمعية المندق .
الفرع الرابع :الطالب/ ريان الزهراني من جمعية المندق .
الفرع الخامس :الطالب /عبدالله بن عائض مسفر من جمعية العقيق .
وفي الختام تم توزيع شهادات  الشكر  والتقدير  وهدايا للطلاب المشاركين في المسابقة وكذلك و كرم لجنة التحيكم وشكر لهم جهودهم المباركة في التصفيات الختامية للمسابقة .

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