للجنسين.. 650 وظيفة برتبة جندي في المديرية العامة للسجون

أعلنت المديرية العامة للسجون (شعبة إجراءات القبول) عن فتح باب القبول والتسجيل لعدد (650) وظيفة (للرجال والنساء) برتبة جندي لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

شروط خريجي المعاهد الثانوية الصناعية:

– أن يكون من خريجي العام (1433-1434هـ) وما بعده.

– أن يكون حاصل على نسبة 75% فأعلى.

– التخصصات المطلوبة هي (كهرباء، محركات، ميكانيكا بنزين وديزل، تبريد وتكييف محركات).

– أن لا يقل طول المتقدم عن (170 سم) ولن يتم قبول أي متقدم أقل من الطول المطلوب.

– سيكون العمل في المناطق التالية: (الرياض، مكة المكرمة، عسير، جازان، المنطقة الشرقية).

شروط خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها للعمل في الفرقة الموسيقية:

– أن يكون من خريجي العام (1433-1434هـ) وما بعده.

– أن يكون حاصل على نسبة 75% فأعلى.

– أن يكون لديه الرغبة أو الميول أو لديه دورات في الموسيقى للعمل بعد التخرج بالفرقة الموسيقية (بمركز تدريب السجون بمحافظة جدة).

– أن لا يقل طول المتقدم عن (170 سم) ولن يتم قبول أي متقدم أقل من الطول المطلوب.

شروط خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها للعمل (فني سجون):

– أن يكون من خريجي العام (1433-1434هـ) وما بعده.

– أن يكون حاصل على نسبة 75% فأعلى.

– سيتم تعيينهم المقبولين (فني سجون) برتبة جندي للعمل بعد التخرج (بإصلاحية الطائف – سديرة).

– أن لا يقل طول المتقدم عن (170 سم) ولن يتم قبول أي متقدم أقل من الطول المطلوب.

شروط خريجات الثانوية العامة أو ما يعادلها:

– أن تكون من خريجات العام (1433-1434هـ) وما بعده.

– أن تكون حاصلة على نسبة 75% فأعلى.

– سيتم تعيين المقبولات على وظيفة (ملاحظات سجون) برتبة جندي.

– التعيين في كل من (جدة – ذهبان، إصلاحية الطائف – سديرة، إصلاحية الدمام الجديدة على طريق الدمام، إصلاحية الرياض الجديدة بالحائر، محافظة الأفلاج، الملز بالرياض).

– يشترط أن تكون المتقدمة من المنطقة أو المحافظة التي خصصت لها الوظيفة.

– أن لا يقل طول المتقدمة عن (160 سم) ولن يتم قبول أي متقدمة أقل من الطول المطلوب.

الشروط والتعليمات العامة لجميع المتقدمين:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده في وظيفة حكومية خارج المملكة.

– أن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– ألا يقل عمر المتقدمين من الرجال عن (17) ولا يزيد على (30) سنة، ولا يقل عمر المتقدمات من النساء عن (25) ولا يزيد عن (35) سنة.

– إجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية النهائية.

– إجتياز الفحص الطبي الذي يتم اجرائه بمراكز ومستوصفات ومستشفى قوى الامن بالمناطق.

– ألا يقل الطول للمتقدمين من الرجال عن (170 سم) ولا يقل الطول للمتقدمات من النساء عن (160) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– ألا يكون موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له العمل على نظام الخدمة العسكرية.

– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية والا تكون المراءة متزوجه من غير سعودي.

– عند اختلاف المعلومات المدخلة في الموقع عن البيانات عند الحضور سوف يتم استبعاد المتقدم.

– أن تكون شهادة التخصص في مجال اعمال صيانة السيارات وكذلك الشهادات الفنية بالنسبة للمتقدمين والمتقدمات على الوظائف الأخرى من جهة معتمدة.

– لن يتم قبول أي متقدم يحضر في غير الوقت والتاريخ المحدد لمقابلته مع ملاحظة الحضور بالزي الرياضي وحلاقة الرأس رقم (1) فيما يخص المتقدمين من الرجال.

– فيما يخص المتقدمات من النساء سيتم الاتصال بهن عبر الإدارة العامة للإشراف النسائي والتواصل معهن لتحديد مواعيد اجراء المقابلات الشخصية وتحديد مكانها.

– نسبة الشهادة الدراسية للقبول من نسبة (75%) فأعلى وخريجي عام 1433-1434 وما بعدها .

– أن يكون لدى المتقدم بريد إلكتروني خاص به .

الوثائق المطلوبة عند المراجعة بعد القبول المبدئي:

– أصل بطاقة الأحوال المدنية مع صورة منها.

– أصل المؤهلات المطلوبة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وصورة مصدقة منها من مصادرها.

– عدد (6) صور ملونة حديثة مقاس (4×6) كاشف الرأس خلفية بيضاء.

– ملف علاقي اخضر يوضع بداخله جميع الأوراق المطلوبة أعلاه.

– طباعة النموذج الخاص بموعد مراجعة لجنة القبول فيما يخص الرجال.

– لن يتم النظر في طلب أي متقدم مخالف للشروط الموضحة بعالية.

– الحضور بالزي الرياضي وحلاقة الرأس رقم (1) فيما يخص المتقدمين من الرجال.

– لا يوجد أفضلية بأسبقية التسجيل في الموقع.

– الأفضليه لمن يحملون مؤهلات فنية مدتها من (3) أشهر فأعلى ويشترط فيها أن تكون معتمدة من جهة رسمية على أن يكون احتساب الدورات في مجال تخصص الوظيفة فقط ولايعتد بالمشاهد ويتم ارفاقها بالملف.

وأفادت بأن التقديم متاح عن طريق بوابة التوظيف بموقع وزارة الداخلية، اعتباراً من الأحد المقبل 1438/5/15هـ الساعة الثامنة صباحاً حتى الأربعاء الموافق 1438/5/18هـ الساعة الثامنة صباحاً.

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