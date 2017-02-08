 أعضاء شورى: مصطلح “الخطأ الطبي” أفقد المريض التعويض المناسب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

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أعضاء شورى: مصطلح “الخطأ الطبي” أفقد المريض التعويض المناسب

أعضاء شورى: مصطلح “الخطأ الطبي” أفقد المريض التعويض المناسب
المناطق - وكالات

كشفت مناقشة أعضاء مجلس الشورى لتقرير اللجنة الصحية، العديد من الملاحظات والثغرات على مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ومشروع نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتعديلات المقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية، وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي.

وقال الدكتور فهد العنزي: إن الأنظمة قيد الدراسة لا تزال تتمسك بمبدأ الخطأ الطبي والذي هو خطأ فني ويتطلب من المريض إثبات ذلك الخطأ، إذ إنه لا يملك القدرة المالية والفنية لإثبات ذلك، فلابد من اعتماد ما يعرف بفكرة الضرر والتي يثبتها المريض من خلال التقارير الطبية، لكن بقاء مصطلح الخطأ الطبي يعتبر حاجزاً بين حصول المريض على التعويض المناسب سواء المادي أو العلاجي.

وطالب وفقاً لـ”عكاظ” اللجنة بإعادة النظر في فكرة الضرر، وقال: إنها فكرة أصيلة في شريعتنا الإسلامية، إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وعليه يجب اعتماد هذه الفكرة بدل فكرة الخطأ الطبي التي لا يمكن للمريض من خلالها إثبات ذلك الخطأ، خصوصاً أنه خطأ فني لا يمكن كشفة أو معرفة المتسبب فيه.

 

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