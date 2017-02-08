الأرصاد: تقلبات جوية على المملكة حتى الجمعة المقبل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تشهد أجواء المملكة اعتبارا من اليوم (الأربعاء) حتى بعد غد (الجمعة) حالة من التقلبات الجوية، وانخفاضاً في درجات الحرارة على مناطق الشمال والغرب، ومن ثم الوسط والشرق.

وأوضح نائب الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام، أنه من المتوقع اليوم أن تشهد مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل والأجزاء الجنوبية من المدينة المنورة -تشمل (ينبع)- أمطارا رعدية متوسطة، تشمل أيضا منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، جدة، الليث، القنفذة) وذلك من مساء الأربعاء إلى الخميس قد تكون غزيرة على المرتفعات منها، وفقاً لـ”عكاظ”.

وتتحرك بعد ذلك باتجاه الشرق والشمال الشرقي وتؤثر على مناطق (القصيم، الرياض، المنطقة الشرقية)، يومي الخميس والجمعة، ومنطقتي عسير والباحة.