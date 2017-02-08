800 عريضة تظلم أمام “الشورى” بشأن مادة “فصل السعوديين”

تلقى مجلس الشورى نحو 100 ألف عريضة خلال الفترة السابقة من مواطنين، بينها 800 عريضة تختص بالمادة الـ77 من نظام العمل، وفقاً لما أعلنه الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى.

وقال آل الشيخ خلال لقاء لبحث الصعوبات أمام الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، جمعه بمواطنين من مقدمي العرائض وإعلاميين وأعضاء لجان في الرياض أمس، أن المجلس يعمل على تلقي العرائض ومن ثم فرزها وإحالتها إلى اللجان المختصة في المجلس، وذلك لدراستها من كل تفاصيلها.

فيما قالت الدكتورة سامية البخاري؛ عضو اللجنة الاجتماعية في مجلس الشورى، إن المادة الـ77 قبل التعديل، تعطي لرب العمل الحق في الفصل، بينما تعطي هيئة تسوية المخالفات الحق في إعادة الموظف قانونيا لكن تقديريا، ومن المعلوم أن الإجراء النظامي أقوى من التقديري، وبالتالي ضعفت إمكانات هيئة تسوية الخلافات بإعادة الموظفين.

واقترحت البخاري، تشكيل لجنة من مجلس الشورى لدراسة المادة ووضع حلول، مشيرة إلى أنه يحق لصاحب العمل البحث عن الكفاءة، لكن مع رفع قيمة التعويض وإعادة الحق النظامي إلى هيئة تسوية الخلافات، وإحلال الموظف السعودي محل الأجنبي إذا تساوت الكفاءات.