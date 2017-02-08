ماذا عن القروض المصرفية الخاصة بمستفيدي “حساب المواطن” ؟

قال ماجد العصيمي؛ المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج حساب المواطن في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن لجنة وزارية مكونة من (الاقتصاد والتخطيط والمالية والعمل) ستنظر في حالات المواطنين المقترضين من المصارف أو الشركات التمويلية.

وأضاف بشأن أرباب الأسر المبتعثين خارج المملكة، أنه يحق لهم التسجيل، علما أن الدعم سيقتصر فقط على أفراد أسرهم، وذلك بسبب وجودهم داخل الدولة، فيما لن يكون هناك دعم لرب الأسرة “المبتعث” لوجوده خارج المملكة.

وأشار إلى أن أصحاب سيارات الأجرة العاملين في “أوبر وكريم” وغيرها من شركات الأجرة ملزمين بالإفصاح عن دخلهم الشهري (متوسط الدخل)، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وفيما يتعلق بالوقت المحدد لفتح باب تحديث البيانات لمستفيدي الضمان الاجتماعي في برنامج “حساب المواطن”، أوضح أن الوزارة ستفتح باب تحديث البيانات لهم في البرنامج يوم الأحد المقبل، لافتا إلى أن تعديل الدخل الشهري وجميع البيانات الأخرى متاحة على مدار العام.

وأوضح العصيمي، أن “حساب المواطن” لن يقوم بإصدار العقوبات بشكل مباشر تجاه المواطنين ممن قاموا بإدخال بيانات خاطئة، لأن الخطأ وارد، موضحا أن البرنامج سيقوم بعد اكتشاف الخطأ بإشعار المتقدم بوجود الخطأ وضرورة تعديله.

ونفي ما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي حول توجه حساب المواطن، لإصدار عقوبات مباشرة تجاه المخطئين في إدخال بياناتهم، لافتا إلى أن العقوبات ستصدر مباشرة تجاه مزوري الوثائق وغيرها للتحايل على الأنظمة.