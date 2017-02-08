 أرامكو تخطط لإصدار صكوك بين 3 و 6 مليارات ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

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أرامكو تخطط لإصدار صكوك بين 3 و 6 مليارات ريال

أرامكو تخطط لإصدار صكوك بين 3 و 6 مليارات ريال
المناطق - الرياض

تخطط شركة أرامكو لإصدار صكوك في السوق المحلي، بقيمة تتراوح بين 3 و6 مليارات ريال خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة، قبل أن تتوجه إلى الأسواق الدولية لطرح آخر بالدولار.

تأتي الصكوك كجزء من خطة أرامكو لإصدار أدوات دين بما قد يصل إلى 10 مليارات دولار، لتمويل توسعات من بينها منشآت لإنتاج النفط والغاز، ومجمع لبناء وإصلاح السفن في رأس الخير، وفقاً لـ”رويترز”.

وكانت أرامكو قد عينت HSBC والرياض كابيتال لترتيب الإصدار المحلي بالريال قبل نهاية يونيو المقبل، والأهلي كابيتال والإنماء للاستثمار لترتيب إصدار دولاري.

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