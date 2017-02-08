 أم تجثو باكية أمام صورة لابنها الشهيد في الجنادرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

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أم تجثو باكية أمام صورة لابنها الشهيد في الجنادرية

أم تجثو باكية أمام صورة لابنها الشهيد في الجنادرية
المناطق – الرياض

فور مشاهدة صورة ابنها الذي استُشهد قبل عامين، معروضة على شاشة في معرض الشهداء بمهرجان الجنادرية، لم تتمالك أم نفسها لتبكي بعدها وتجثو أمام صورته باكية.

وبدت الأم جالسة بتأثر بالغ أمام صورة ابنها محمد العنزي التي تحتل جزءا كبيرا من المشهد أمامها، وهو يبتسم، وكأنه يبتسم لها، وتتطلع فيه وتلتقط الصور له، في لقطة مؤثرة.

وقالت الأم، وفقا لـ “الرياض”: “لم أتمالك دموعي عندما شاهدت صورة ابني الشهيد الذي أفخر به كثيرا”، علما أن الرائد العنزي استُـشهد في عام 2014 في بريدة، بعد مواجهة مع مطلوبين أمنيين في حي المعلمين.

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