 2137 مستفيدا ترعاهم .. جمعية الأيتام “أبناء” ببريدة تطور مسميات الكفالات وقيمتها المالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

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2137 مستفيدا ترعاهم .. جمعية الأيتام “أبناء” ببريدة تطور مسميات الكفالات وقيمتها المالية

2137 مستفيدا ترعاهم .. جمعية الأيتام “أبناء” ببريدة تطور مسميات الكفالات وقيمتها المالية
المناطق - بريدة
حددت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمدينة بريدة ( أبناء ) برنامج الكفالات الجديد الذي يتوافق مع احتياجات المستفيدين من الأيتام والأرامل ، وذلك من خلال تطوير مسميات الكفالات وقيمتها المالية ، لا سيما وأن الجمعية قد سجلت في العام الحالي 1438هـ عدد 210 يتيماً و 59 أرملة و 59 مستفيداً و 72 أسرة جديدة .
وكشف مدير الجمعية سلطان بن محمد الجاسر أن الجمعية حريصة على الدوام لتطوير برامجها لتحقيق أهدافها المتمثلة في كفالة ورعاية أبنائها الأيتام الرعاية المادية والمعنوية والرعاية الاجتماعية والتعليمية والتدريبية وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والبدنية وكذلك السعي لإيجاد فرص العمل للأيتام وتطوير قدراتهم العلمية والفكرية والإبداعية .
مبينا أن البرنامج الجديد للكفالات جاء على النحو التالي :
كفالة يتيم شاملة ( كسوة الشتاء ، كسوة الصيف ، السلة الرمضانية ، الحقيبة المدرسية للفصلين ، كسوة العيدين ) وبمبلغ 500 ريال شهرياً ..
وهناك نصف كفالة يتيم شاملة بمبلغ 250 ريال شهرياً .. كفالة الأرملة ( والدة الأيتام ) بمبلغ 250 ريال شهرياً .. كفالة مستفيد ( من عمر 19 إلى 22 سنة ) 250 ريال شهرياً .. سهم رعاية وأنشطة البرامج بمبلغ 100 ريال شهرياً يمكن دفها عن طريق الأمر المستديم أو التبرع النقدي في مقر الجمعية أو التحويل المباشر لحسابات الجمعية ( 212608010511008 الراجحي ،
999300003330031 البلاد ) .
وأشار مدير الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمدينة بريدة ( أبناء ) أن الجمعية حرصت على أن تكون برامج الرعاية الأسرية للأيتام بأعلى مستوى من الجودة وإتاحة الفرصة لأهل الخير في كفالة ماتحتويهم الجمعية من الأيتام والأرامل والمستفيدين حيث ترعى حالياً 1256 يتيماً و 430 أرملة و 451 مستفيداً  ، وتخضع هذه الأعداد لمعايير ووسائل معرفية يقوم بها الباحثون الاجتماعيون حول استحقاقهم والتأكد على صحة بياناتهم .

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