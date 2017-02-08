 خالد بن عبدالله يطلع على ثقافة أبناء القصيم في الجنادرية 31 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة “الحرس الملكي” يفتح باب التسجيل في عدد من التخصصات الفنية “التأمينات”: غرامة 10 آلاف ريال لمن يقدم بيانات غير صحيحة أو يحجبها أمريكا قد تطلب كلمات مرور مواقع التواصل من طالبي التأشيرة مصرع عشرات الحوثيين وتدمير عربات ومنصات صواريخ في كمين للقوات السعودية قبالة نجران بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر.. مركز المعلومات الوطني بالقصيم يقيم محاضرة الإسعافات الأولية شرطة جنوب بريدة تطيح بشابين تخصصا بسرقة إطارات المركبات شاهد.. صيني ينقذ زوجته من الانتحار بطريقة عجيبة قطر تنفق 500 مليون دولار أسبوعيا على مونديال 2020 خالد بن عبدالله يطلع على ثقافة أبناء القصيم في الجنادرية 31 2137 مستفيدا ترعاهم .. جمعية الأيتام “أبناء” ببريدة تطور مسميات الكفالات وقيمتها المالية وكيل محافظة الخرج يتابع آخر تجهيزات مستشفى الأمل والصحة النفسية

خالد بن عبدالله يطلع على ثقافة أبناء القصيم في الجنادرية 31

خالد بن عبدالله يطلع على ثقافة أبناء القصيم في الجنادرية 31
المناطق ـ الجنادرية

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز خلال زيارته إلى جناح منطقة القصيم على محتويات جناح المنطقة المشارك في مهرجان الجنادرية 31 مساء يوم أمس الأثنين .

حيث أستمع إلى شرح مفصل له من رئيس وفد جناح القصيم عبدالله الزيد والذي أكد له بأن تشريف سموه هو دعم للجناح والعاملين به حيث كشف له مشاركة المنطقة بحوالي 44 ركناً وفعالية مختلفة مؤكداً له بأن الجناح يعكس ثقافة الإنسان القصيمي من تراث وثقافة وحضارة وتنمية حيث اطلع سموه على معرض العقيلات وجناح النخلة بالإضافة إلى عدد من الحرفيين ومعرض الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله ومعرض اكتشف القصيم الذي تقيمة الهيئة العامة للسياحة والآثار .

unnamed (3) unnamed (4) unnamed (5)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>