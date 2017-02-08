خالد بن عبدالله يطلع على ثقافة أبناء القصيم في الجنادرية 31

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز خلال زيارته إلى جناح منطقة القصيم على محتويات جناح المنطقة المشارك في مهرجان الجنادرية 31 مساء يوم أمس الأثنين .

حيث أستمع إلى شرح مفصل له من رئيس وفد جناح القصيم عبدالله الزيد والذي أكد له بأن تشريف سموه هو دعم للجناح والعاملين به حيث كشف له مشاركة المنطقة بحوالي 44 ركناً وفعالية مختلفة مؤكداً له بأن الجناح يعكس ثقافة الإنسان القصيمي من تراث وثقافة وحضارة وتنمية حيث اطلع سموه على معرض العقيلات وجناح النخلة بالإضافة إلى عدد من الحرفيين ومعرض الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله ومعرض اكتشف القصيم الذي تقيمة الهيئة العامة للسياحة والآثار .