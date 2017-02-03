 بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر.. مركز المعلومات الوطني بالقصيم يقيم محاضرة الإسعافات الأولية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

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بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر.. مركز المعلومات الوطني بالقصيم يقيم محاضرة الإسعافات الأولية

بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر.. مركز المعلومات الوطني بالقصيم يقيم محاضرة الإسعافات الأولية
المناطق - بريدة
 أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي محاضرةً توعوية في الإسعافات الأولية بمقر مركز المعلومات الوطني بمنطقة القصيم ..
وقد تطرقت المحاضرة التوعوية التي ألقاها أخصائي طب الطوارئ حمد بن عبدالكريم الخميس لعدة محاورٍ في كيفية التعامل مع الحالات القلبية الطارئة ، والمهارات الإسعافية اللازمة للتعامل مع حالات النزيف والكسور ..
إضافةً إلى نبذةً تعريفية عن مفهوم العمل التطوعي ، وعرض موجزٍ عن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية ..
وقد أعرب مدير فرع مركز المعلومات الوطني الأستاذ سليمان بن عبد الله المزيني عن شكره وتقديره لسعادة مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم الأستاذ إبراهيم بن عبد الرحمن الحصان ولمدير إدارة التدريب اخصائي طب الطوارئ محمد بن عبدالله الجعيثن على جهودهم المبذولة في سبيل تعزيز الجوانب التوعوية ونشر ثقافة الأعمال التطوعية لدى المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء .
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