 مصرع عشرات الحوثيين وتدمير عربات ومنصات صواريخ في كمين للقوات السعودية قبالة نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة “الحرس الملكي” يفتح باب التسجيل في عدد من التخصصات الفنية “التأمينات”: غرامة 10 آلاف ريال لمن يقدم بيانات غير صحيحة أو يحجبها أمريكا قد تطلب كلمات مرور مواقع التواصل من طالبي التأشيرة مصرع عشرات الحوثيين وتدمير عربات ومنصات صواريخ في كمين للقوات السعودية قبالة نجران بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر.. مركز المعلومات الوطني بالقصيم يقيم محاضرة الإسعافات الأولية شرطة جنوب بريدة تطيح بشابين تخصصا بسرقة إطارات المركبات شاهد.. صيني ينقذ زوجته من الانتحار بطريقة عجيبة قطر تنفق 500 مليون دولار أسبوعيا على مونديال 2020 خالد بن عبدالله يطلع على ثقافة أبناء القصيم في الجنادرية 31 2137 مستفيدا ترعاهم .. جمعية الأيتام “أبناء” ببريدة تطور مسميات الكفالات وقيمتها المالية وكيل محافظة الخرج يتابع آخر تجهيزات مستشفى الأمل والصحة النفسية

مصرع عشرات الحوثيين وتدمير عربات ومنصات صواريخ في كمين للقوات السعودية قبالة نجران

مصرع عشرات الحوثيين وتدمير عربات ومنصات صواريخ في كمين للقوات السعودية قبالة نجران
المناطق_الرياض

أحرزت القوات المسلحة المرابطة في الحد الجنوبي تقدماً ملحوظاً ضد عناصر ميليشيات الحوثي وقتلت العشرات منهم أثناء محاولاتهم التسلل نحو حدود المملكة، فيما دمرت قوات المدفعية مساء أمس الثلاثاء أماكن حولها الحوثيون لمخازن للأسلحة وللاختباء فيها.

وذكرت مصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن طائرات الأباتشي قتلت عشرات المسلحين في كمين محكم بناحية بلدة الخوبة والقرن بمساندة القوات الخاصة وقوات الصاعقة، فيما تمكن عددٌ قليل من الميليشيات من الفرار إلى داخل اليمن حاملين جثث قتلاهم.

كما استطاعت مقاتلات التحالف تدمير عربة محملة بالأسلحة والذخيرة وصواريخ الكاتيوشا قبالة نجران، ما نتج عنه مقتل 5 من الميليشيات بينهم قيادي بارز وخبير صواريخ، وذلك بعد رصد من الكاميرات الحرارية وكاميرات الدرون.

وأكدت المصادر أن الميليشيات كانت تنوي استهداف المدنيين في القرى الحدودية، إلا أن طائرات الأباتشي أحبطت مخططهم ودمرت منصة لإطلاق الصواريخ، فيما أحبطت القوات محاولة تسلل تجاه إحدى الرقابات قبالة نجران، حيث تم خلالها القضاء على 6 من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>