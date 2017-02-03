مصرع عشرات الحوثيين وتدمير عربات ومنصات صواريخ في كمين للقوات السعودية قبالة نجران

أحرزت القوات المسلحة المرابطة في الحد الجنوبي تقدماً ملحوظاً ضد عناصر ميليشيات الحوثي وقتلت العشرات منهم أثناء محاولاتهم التسلل نحو حدود المملكة، فيما دمرت قوات المدفعية مساء أمس الثلاثاء أماكن حولها الحوثيون لمخازن للأسلحة وللاختباء فيها.

وذكرت مصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن طائرات الأباتشي قتلت عشرات المسلحين في كمين محكم بناحية بلدة الخوبة والقرن بمساندة القوات الخاصة وقوات الصاعقة، فيما تمكن عددٌ قليل من الميليشيات من الفرار إلى داخل اليمن حاملين جثث قتلاهم.

كما استطاعت مقاتلات التحالف تدمير عربة محملة بالأسلحة والذخيرة وصواريخ الكاتيوشا قبالة نجران، ما نتج عنه مقتل 5 من الميليشيات بينهم قيادي بارز وخبير صواريخ، وذلك بعد رصد من الكاميرات الحرارية وكاميرات الدرون.

وأكدت المصادر أن الميليشيات كانت تنوي استهداف المدنيين في القرى الحدودية، إلا أن طائرات الأباتشي أحبطت مخططهم ودمرت منصة لإطلاق الصواريخ، فيما أحبطت القوات محاولة تسلل تجاه إحدى الرقابات قبالة نجران، حيث تم خلالها القضاء على 6 من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح.