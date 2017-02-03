“التأمينات”: غرامة 10 آلاف ريال لمن يقدم بيانات غير صحيحة أو يحجبها

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنها ستبدأ في تطبيق عقوبة تغريم من يقدم بيانات غير صحيحة أو حجب البيانات بمبلغ 10 آلاف ريال بعد أسبوعين.

وأوضح مدير المتابعة بالمؤسسة سطام الحربي، وفقاً لـ”الرياض”، أنهم الآن في انتظار وصول المرسوم الذي أقرّ به مجلس الوزراء فرض غرامة 10 آلاف ريال لمن يقدم بيانات غير صحيحة أو يحجبها، مشيراً إلى أن وصول المرسوم من مجلس الوزراء يستغرق أسبوعين عادة، وفور تسلمه ستبدأ المؤسسة في تطبيق الغرامة.

وأضاف الحربي، أن الغرامة الورادة في المرسوم لا تؤثر على العقوبات والغرامات التي تطبقها الجهات الأخرى ولا تلغيها كعقوبات وزارة العمل مثلاً.

وأشار إلى أن أجهزة التدقيق في المؤسسة ستواصل التفتيش الميداني، بجانب استمرار المؤسسة بالتدرج في تطبيق مشروع التفتيش الإلكتروني الذي بدأته منذ عامين، الذي سيُضاعف الجهد فيه خلال الشهرين المقبلين.