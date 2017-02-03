 “التأمينات”: غرامة 10 آلاف ريال لمن يقدم بيانات غير صحيحة أو يحجبها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة “الحرس الملكي” يفتح باب التسجيل في عدد من التخصصات الفنية “التأمينات”: غرامة 10 آلاف ريال لمن يقدم بيانات غير صحيحة أو يحجبها أمريكا قد تطلب كلمات مرور مواقع التواصل من طالبي التأشيرة مصرع عشرات الحوثيين وتدمير عربات ومنصات صواريخ في كمين للقوات السعودية قبالة نجران بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر.. مركز المعلومات الوطني بالقصيم يقيم محاضرة الإسعافات الأولية شرطة جنوب بريدة تطيح بشابين تخصصا بسرقة إطارات المركبات شاهد.. صيني ينقذ زوجته من الانتحار بطريقة عجيبة قطر تنفق 500 مليون دولار أسبوعيا على مونديال 2020 خالد بن عبدالله يطلع على ثقافة أبناء القصيم في الجنادرية 31 2137 مستفيدا ترعاهم .. جمعية الأيتام “أبناء” ببريدة تطور مسميات الكفالات وقيمتها المالية وكيل محافظة الخرج يتابع آخر تجهيزات مستشفى الأمل والصحة النفسية

“التأمينات”: غرامة 10 آلاف ريال لمن يقدم بيانات غير صحيحة أو يحجبها

“التأمينات”: غرامة 10 آلاف ريال لمن يقدم بيانات غير صحيحة أو يحجبها
المناطق_الرياض

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنها ستبدأ في تطبيق عقوبة تغريم من يقدم بيانات غير صحيحة أو حجب البيانات بمبلغ 10 آلاف ريال بعد أسبوعين.

وأوضح مدير المتابعة بالمؤسسة سطام الحربي، وفقاً لـ”الرياض”، أنهم الآن في انتظار وصول المرسوم الذي أقرّ به مجلس الوزراء فرض غرامة 10 آلاف ريال لمن يقدم بيانات غير صحيحة أو يحجبها، مشيراً إلى أن وصول المرسوم من مجلس الوزراء يستغرق أسبوعين عادة، وفور تسلمه ستبدأ المؤسسة في تطبيق الغرامة.

وأضاف الحربي، أن الغرامة الورادة في المرسوم لا تؤثر على العقوبات والغرامات التي تطبقها الجهات الأخرى ولا تلغيها كعقوبات وزارة العمل مثلاً.

وأشار إلى أن أجهزة التدقيق في المؤسسة ستواصل التفتيش الميداني، بجانب استمرار المؤسسة بالتدرج في تطبيق مشروع التفتيش الإلكتروني الذي بدأته منذ عامين، الذي سيُضاعف الجهد فيه خلال الشهرين المقبلين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>