 “الحرس الملكي” يفتح باب التسجيل في عدد من التخصصات الفنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

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“الحرس الملكي” يفتح باب التسجيل في عدد من التخصصات الفنية

“الحرس الملكي” يفتح باب التسجيل في عدد من التخصصات الفنية
المناطق - واس

أعلنت رئاسة الحرس الملكي فتح باب القبول والتسجيل لهذا العام 1438هـ لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها في عدد من التخصصات الفنية،بدءاً من يوم الأحد 15 / 5 / 1438 هـ عبر الموقع الإلكتروني WWW.rgr.gov.sa .
ودعت الرئاسة أصحاب الطلبات القديمة الذين لم يحالفهم الحظ إلى ضرورة التسجيل من جديد،مشيرة إلى فترة التسجيل متاحة من التاريخ المحدد وحتى اكتمال العدد المطلوب.

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