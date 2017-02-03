“الحرس الملكي” يفتح باب التسجيل في عدد من التخصصات الفنية

أعلنت رئاسة الحرس الملكي فتح باب القبول والتسجيل لهذا العام 1438هـ لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها في عدد من التخصصات الفنية،بدءاً من يوم الأحد 15 / 5 / 1438 هـ عبر الموقع الإلكتروني WWW.rgr.gov.sa .

ودعت الرئاسة أصحاب الطلبات القديمة الذين لم يحالفهم الحظ إلى ضرورة التسجيل من جديد،مشيرة إلى فترة التسجيل متاحة من التاريخ المحدد وحتى اكتمال العدد المطلوب.