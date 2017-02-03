 “النقدي الخليجي”: إطلاق العملة الموحدة مرهون بإنهاء إجراءات السوق المشتركة والاتحاد الجمركي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية.. اقتراح لترمب سيُنفذ قريبا “الخارجية المصرية”: لا مجال للوساطة بين القاهرة والرياض.. العلاقات عميقة استسلام جماعي لقادة الانقلابيين في الأطراف الشمالية للمخا دراسة: تناول الفلفل الحار يحد من الإصابة بأمراض القلب وفاة 5 من عائلة واحدة في حادث على طريق الدوادمي تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات باكستاني في الدمام بلدية الجبيل : انتهاء الأسبوع الثاني لحملة النظافة والإصحاح البيئي لحملة ال 200 يوم نظافة أردوغان وترامب يتفقان على التعاون في سوريا أرامكو تعين “موليس أند كو” لتقديم المشورة حول الاكتتاب “النقدي الخليجي”: إطلاق العملة الموحدة مرهون بإنهاء إجراءات السوق المشتركة والاتحاد الجمركي الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة “الحرس الملكي” يفتح باب التسجيل في عدد من التخصصات الفنية

“النقدي الخليجي”: إطلاق العملة الموحدة مرهون بإنهاء إجراءات السوق المشتركة والاتحاد الجمركي

“النقدي الخليجي”: إطلاق العملة الموحدة مرهون بإنهاء إجراءات السوق المشتركة والاتحاد الجمركي
المناطق_الرياض

وأوضح البقمي، وفقا لـ”الاقتصادية”، أن المجلس يهدف بصفه أساسية إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي، وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية.

وأشار إلى أنه جرى خلال اللقاء الذي جمعه بالدكتور عبد اللطيف الزياني؛ الأمين العام لمجلس التعاون في الرياض أمس، التفاهم مع الأمانة لتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون، لضمان استقلالية المجلس النقدي الخليجي.

وأكد أن الاجتماع تطرق لمشاريع وعمل الأمانة العامة لدول الخليج العربي وكذلك المجلس النقدي، مبينا أن الأمانة أعطت المجلس النقدي إيجازا عن مشاريعها التي تعكف على استكمالها كالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، الذي تم توجيه استكمالها من قبل قادة دول الخليج في 2017 بعد تمديد هذه المدة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>