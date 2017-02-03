“النقدي الخليجي”: إطلاق العملة الموحدة مرهون بإنهاء إجراءات السوق المشتركة والاتحاد الجمركي

قال الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي الخليجي الدكتور رجا البقمي إن استكمال دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي إجراءات السوق المشتركة والاتحاد الجمركي المشترك خلال العام الجاري، يمهد لإطلاق العملة الخليجية الموحدة.

وأوضح البقمي، وفقا لـ”الاقتصادية”، أن المجلس يهدف بصفه أساسية إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي، وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية.

وأشار إلى أنه جرى خلال اللقاء الذي جمعه بالدكتور عبد اللطيف الزياني؛ الأمين العام لمجلس التعاون في الرياض أمس، التفاهم مع الأمانة لتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون، لضمان استقلالية المجلس النقدي الخليجي.

وأكد أن الاجتماع تطرق لمشاريع وعمل الأمانة العامة لدول الخليج العربي وكذلك المجلس النقدي، مبينا أن الأمانة أعطت المجلس النقدي إيجازا عن مشاريعها التي تعكف على استكمالها كالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، الذي تم توجيه استكمالها من قبل قادة دول الخليج في 2017 بعد تمديد هذه المدة.