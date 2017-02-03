أرامكو تعين “موليس أند كو” لتقديم المشورة حول الاكتتاب

اختارت شركة أرامكو السعودية البنك الاستثماري “موليس أند كو” لتقديم المشورة حول عملية الاكتتاب الأولي المنتظرة على أسهم الشركة بما في ذلك اختيار البنوك والأسواق المحتملة للطرح، بحسب ما أوردته صحيفة “الفاينانشيال تايمز”.

ومن المتوقع أن تطرح أرامكو السعودية 5% من رأسمالها للاكتتاب العام.

وقد أفادت مصادر على علم بالمحادثات في إبريل الماضي أنه تم اختيار “جي بي مورجان شايس أند كو” للتحضير للاكتتاب في حين تم تعيين ميشلين كيلن المصرفي السابق لدى مجموعة “سيتي غروب” الذي فتح شركته الاستشارية الخاصة، لتقديم النصح للحكومة.