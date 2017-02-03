 أردوغان وترامب يتفقان على التعاون في سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

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أردوغان وترامب يتفقان على التعاون في سوريا

أردوغان وترامب يتفقان على التعاون في سوريا
المناطق_وكالات

قالت مصادر في الرئاسة التركية، الأربعاء، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، اتفق مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في مكالمة هاتفية الليلة الماضية على التعاون في مدينتي الرقة والباب السوريتين الخاضعتين لسيطرة تنظيم داعش.

وأوضحت المصادر أن الزعيمين ناقشا قضايا من بينها إقامة منطقة آمنة في سوريا وأزمة اللاجئين ومكافحة الإرهاب. وأضافت أن أردوغان دعا الولايات المتحدة إلى وقف مساندتها لوحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وذكرت المصادر أن من المقرر أن يزور مايك بومبيو مدير وكالة المخابرات الأميركية (سي.آي.أيه) تركيا يوم الخميس لبحث مسألة وحدات حماية الشعب وسبل مواجهة شبكة فتح الله غولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة وتتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في تموز/يوليو.

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