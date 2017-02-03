بلدية الجبيل : انتهاء الأسبوع الثاني لحملة النظافة والإصحاح البيئي لحملة ال 200 يوم نظافة

نفذت بلدية محافظة الجبيل ممثلة بقسم النظافة حملة ال ” 200 يوم نظافة “وتشمل أحياء محافظة الجبيل وتهدف الحملة “إلى إزالة مخلفات مجهولة المصدر وكذلك مخلفات البناء.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن الحملة انهت اسبوعها الاول و ستستمر لمدة 200 يوم عمل مكثف وستغطي الحملة نظافة جميع الأحياء السكنية ومداخل وشوارع المدينة والمنطقة الصناعية وسوق الماشية وإزالة كميات كبيرة من مخلفات المنازل مجهولة المصدر والأثاث التالف إضافة إلى استخدام المكانس الآلية واليدوية في تنظيف الشوارع الرئيسة والداخلية ومسح الأراضي الفضاء وإزالة المخلفات الصلبة واستبدال الحاويات ورشها وتطهيرها بالمبيدات الحشرية) و لا يزال العمل جاريا ميدانياً بالحملة .

وذكر الدويش أن الحملة مستمرة بشكل يومي منذ الصباح وحتى نهاية اليوم عدا يوم الجمعة مستمرة إلى حين الانتهاء من تنظيف جميع أحياء المحافظة بمتابعة مراقبي البلدية بإدارة قسم النظافة.

وأشار الى أن الحملة تتكون من 90 عامل نظافة و7 مراقبين و10مشرفين وعدد 8 سيارات من نوع “قلابي” و5 سيارات مطهرة للبراميل ومطهرة من القوارض والحشرات و3 مكانس آلية .

وأكد بأن البلدية تسعى جاهدة للحفاظ على جمال المدينة والاحياء السكنية من خلال أعمال النظافة الدورية مطالبًا جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي شخص يقوم بإلقاء المخلفات داخل الأحياء السكنية أو الأراضي الفضاء عبر هاتف طوارئ البلدية 940 وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق أي مخالف وذلك حرصًا على رفع مستوى النظافة بمحافظة الجبيل والقرى التابعة لها.

و أبان أن حملة النظافة والإصحاح البيئي نتج عنها في الأسبوع الأول نقل مخلفات ومواد صلبة بحجم ( 24000 ) م٣ وبعدد ردود ( 1500 ) رد قلابي، شملت 4 احياء حتى تاريخه، وهي ( مخطط الخالدية ومخطط العريفي ومخطط الحمراء ، وداخل أحياء المحافظة وسوف تقوم الحملة على استكمال باقي الإحياء ومن ضمنها ( مخطط غرب المزارع ومخطط الجوهرة .. بمتابعة مباشرة من رئيس البلدية المهندس نايف الدويش.