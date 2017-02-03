تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات باكستاني في الدمام

أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ حكم القتل تعزيراً اليوم في باكستاني، أدين قضائياً بتهريب كمية من الهيروين المخدر. وجرى تنفيذ الحكم في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

وقالت الداخلية في بيان لها، إن أن الجهات الأمنية ألقت في وقتٍ سابق القبض على المدعو، لال محمد عبدالرزاق خان (باكستاني الجنسية) عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب إليه. وبإحالته إلى المحكمة؛ صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وأوضحت الوزارة إنها إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين، على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمه على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، محذرة كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.