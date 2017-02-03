 وفاة 5 من عائلة واحدة في حادث على طريق الدوادمي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

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وفاة 5 من عائلة واحدة في حادث على طريق الدوادمي

وفاة 5 من عائلة واحدة في حادث على طريق الدوادمي
المناطق_الرياض

توفي خمسة أشخاص من عائلة واحدة وأصيب اثنان بإصابات متوسطة مساء أمس إثر حادث تصادم على طريق الدوادمي باتجاه الشرق.
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الرياض أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بوجود حادث تصادم لعائلة بعد الدوادمي باتجاه الشرق، حيث تم توجيه سبع فرقه اسعافية وبعد وصول أول فرقة اسعافية اتضح وجود خمس حالات وفاة وإصابتين متوسطة وتم نقل المصابين لأحد المستشفيات.

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