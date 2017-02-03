دراسة: تناول الفلفل الحار يحد من الإصابة بأمراض القلب

أفادت دراسة أمريكية حديثة، بأن تناول الفلفل الأحمر الحار، يخفّض عدد الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة فيرمونت الأمريكية، ونشروا نتائجها، اليوم السبت، في دورية (PLOS ONE) العلمية.

وأوضح الباحثون، أن هناك اعتقاد سائد منذ عدة قرون، بأن الفلفل الحار مفيد في علاج الأمراض، لكن دراسة سابقة أجريت في الصين عام 2015، كشفت أن الفلفل مرتبط أيضاً بخفض عدد الوفيات الناجمة عن الأمراض.

وللتأكد من صحة تلك النتائج، تابع الباحثون في دراستهم الجديدة العادات الغذائية لأكثر من 16 ألف أمريكي، كان يتناول عدد كبير منهم الفلفل الأحمر الحار.

ووجد الباحثون، أن من يتناولون الفلفل الحار الأحمر انخفضت لديهم معدلات الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية بنسبة 13%، مقارنة بغيرهم.

وعن السبب في ذلك، رجّح فريق البحث، أن المكون الرئيسي في الفلفل الحار الأحمر، يعتقد أنه يلعب دوراً أساسياً في الآليات الخلوية والجزيئية التي تمنع الإصابة بالسمنة، وتعدّل تدفق الدم في الشريان التاجي عند الإنسان.

وأضاف الباحثون، أن الفلفل الحار يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات، والجراثيم، وخاصة تلك التي تغزو القناة الهضمية.

وكانت دراسة سابقة قد كشفت أن مركبين كيميائين موجودين في الفلفل الأحمر الحار والزنجبيل يمكن أن يلعبا دوراً هاماً في توقف نمو الخلايا السرطانية.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم، حيث يقضى نحو 17.3 مليون نسمة نحبهم جرّاء أمراض القلب سنوياً، ما يمثل 30% من مجموع الوفيات التي تقع في العالم سنوياً، وبحلول عام 2030، من المتوقع وفاة 23 مليون شخص بسبب الأمراض القلبية سنوياً.