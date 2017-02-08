 استسلام جماعي لقادة الانقلابيين في الأطراف الشمالية للمخا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

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استسلام جماعي لقادة الانقلابيين في الأطراف الشمالية للمخا

استسلام جماعي لقادة الانقلابيين في الأطراف الشمالية للمخا
المناطق -وكالات

كشف قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء ركن فضل حسن، عن استسلام مجموعة كبيرة من مسلحي الميليشيات الانقلابية، أثناء عملية تطهير الأطراف الشمالية لمديرية المخا أمس.

وأرجع حسن أسباب التأخير في استكمال عملية تطهير الأطراف الشمالية للمخا إلى قيام الميليشيات باتخاذ المدنيين دروعا بشرية في نقاط تمركزهم داخل الأحياء السكنية.

وأوضح أن الجيش استمر في حصار الأحياء التي فر إليها المتمردون في الأطراف الشمالية للمدينة، حتى تمكن من إخراج جميع المدنيين إلى مناطق آمنة، ثم اقتحم الأحياء وطهرها، مضيفا أن الجيش يواصل عملياته في اتجاه مدينة البرح ومفرق مقبنة شرقا.

 

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