استسلام جماعي لقادة الانقلابيين في الأطراف الشمالية للمخا

كشف قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء ركن فضل حسن، عن استسلام مجموعة كبيرة من مسلحي الميليشيات الانقلابية، أثناء عملية تطهير الأطراف الشمالية لمديرية المخا أمس.

وأرجع حسن أسباب التأخير في استكمال عملية تطهير الأطراف الشمالية للمخا إلى قيام الميليشيات باتخاذ المدنيين دروعا بشرية في نقاط تمركزهم داخل الأحياء السكنية.

وأوضح أن الجيش استمر في حصار الأحياء التي فر إليها المتمردون في الأطراف الشمالية للمدينة، حتى تمكن من إخراج جميع المدنيين إلى مناطق آمنة، ثم اقتحم الأحياء وطهرها، مضيفا أن الجيش يواصل عملياته في اتجاه مدينة البرح ومفرق مقبنة شرقا.