 “الخارجية المصرية”: لا مجال للوساطة بين القاهرة والرياض.. العلاقات عميقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

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“الخارجية المصرية”: لا مجال للوساطة بين القاهرة والرياض.. العلاقات عميقة

“الخارجية المصرية”: لا مجال للوساطة بين القاهرة والرياض.. العلاقات عميقة
المناطق - وكالات

قال وزير الخارجية المصري “سامح شكري”، إنه لا مجال للوساطة بين مصر والسعودية، وأكد أن العلاقة بين الدولتين مباشرة وعميقة.

وأضاف “شكري”، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، نقلته فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، “العلاقات المصرية السعودية، علاقات مباشرة وعميقة ومتشعبة، و قنوات الاتصال المصرية السعودية قائمة، ولا تحتاج لوساطة، ودائما نحرص على هذه العلاقة، ونعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولدينا القدرة أن نسير فى هذه العلاقة بالإيجابية التى يتطلع إليها الشعبين الشقيقين”.

وعن العلاقات المصرية الأردنية، قال “شكري”، إن مصر حريصة على العلاقة المتميزة مع الاردن، وأشار الى ان هذه العلاقات تتسم بالانفتاح الكامل وتطابق فى وجهات النظر، والاهتمام بتنميتها فى كل الجوانب.

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