هيئة الكهرباء والماء وجيبك يفوزان بجائزة التميز في إدارة الموارد البشرية للعام 2017م

أعلن خلال حفل افتتاح الملتقى الخليجي الرابع لتنمية الموارد البشرية الذي يعقد تحت رعاية سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية تحت شعار “خطوات لتعزيز الولاء الوظيفي” يوم أمس (الأربعاء) عن نتيجة جائزة التميز في إدارة الموارد البشرية للعام 2017م لكل من القطاعين العام والخاص، والذي يستمر في الفترة من 8 وإلى 9 فبراير الحالي بفندق ومنتجع سوفتيل الزلاق بمملكة البحرين.

حيث فازت بجائزة التميز في إدارة الموارد البشرية للعام 2017م من القطاع العام هيئة الكهرباء والماء. أما من القطاع الخاص فقد فازت بها شركة الخليج لصناعة البيتروكيماويات (جيبك).

والجدير بالذكر أن هذه الجائزة قد دشنتها الأمانة العامة للملتقى الخليجي لتنمية الموارد البشرية في العام 2014م؛ رغبة منها في الإشادة بجهود المتميزين من المنتمين إلى هذا القطاع الحيوي.