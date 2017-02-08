 هيئة الكهرباء والماء وجيبك يفوزان بجائزة التميز في إدارة الموارد البشرية للعام 2017م | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

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هيئة الكهرباء والماء وجيبك يفوزان بجائزة التميز في إدارة الموارد البشرية للعام 2017م

هيئة الكهرباء والماء وجيبك يفوزان بجائزة التميز في إدارة الموارد البشرية للعام 2017م
المناطق _الرياض

أعلن خلال حفل افتتاح الملتقى الخليجي الرابع لتنمية الموارد البشرية الذي يعقد تحت رعاية سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية تحت شعار “خطوات لتعزيز الولاء الوظيفي” يوم أمس (الأربعاء) عن نتيجة جائزة التميز في إدارة الموارد البشرية للعام 2017م لكل من القطاعين العام والخاص، والذي يستمر في الفترة من 8 وإلى 9 فبراير الحالي بفندق ومنتجع سوفتيل الزلاق بمملكة البحرين.

حيث فازت بجائزة التميز في إدارة الموارد البشرية للعام 2017م من القطاع العام هيئة الكهرباء والماء. أما من القطاع الخاص فقد فازت بها شركة الخليج لصناعة البيتروكيماويات (جيبك).

والجدير بالذكر أن هذه الجائزة قد دشنتها الأمانة العامة للملتقى الخليجي لتنمية الموارد البشرية في العام 2014م؛ رغبة منها في الإشادة بجهود المتميزين من المنتمين إلى هذا القطاع الحيوي.

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