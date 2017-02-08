 مجلس الشباب العربي يعين” الهاجري ” عضواً بمجلس إدارته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

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مجلس الشباب العربي يعين” الهاجري ” عضواً بمجلس إدارته

مجلس الشباب العربي يعين” الهاجري ” عضواً بمجلس إدارته
المناطق _القاهره

صدر قرار بتعين محمد بن عايض الهاجري عضواً في مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بجامعة الدول العربية للدورة الحالية .

وينضم الهاجري إلى أربعة أعضاء آخرين من المهتمين بقضايا الشباب الذين تم انتخابهم لعضوية المجلس من بينهم معالي وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني .

وكان الهاجري يشغل منصب عضو في المكتب التنفيذي ورئيس لجنة التعليم في مجلس الشباب العربي .

وقد جاءت التعيينات الجديدة لأعضاء مجلس إدارة مجلس الشباب العربي استكمالاً لتشكيلة الدورة الجديدة التي تمتد ما بين الأعوام 2017 – 2020، ويمثل الأعضاء المنتخبون قائمة واسعة النطاق من التخصصات .

وعبر “الهاجري” عن بالغ شكره وتقديره لقرار المجلس بانتخابه عضواً بمجلس الإدارة ، مؤكداً أنه سيبذل كل جهده لخدمة أهدافه في دعم الشباب العربي، داعياً الله أن يكرس جهود الجميع في مواصلة الرقي بالمجلس وتمكينه من أداء دوره على أكمل وجه.

الجدير بالذكر أن مجلس الشباب العربي يهدف إلى توثيق الروابط بين الشباب العربي، وخلق تواصل بين الشباب وجامعة الدول العربية من خلال مشاركة جادة في كل القضايا العربية.

كما يهدف إلى تفعيل العمل الشبابي العربي المشترك ودعم مساندة الشباب العربي في كل المجالات التنموية وتقديم التوعية والتثقيف للشباب وتحفيزهم  للمشاركة في التنمية المتكاملة لتحقيق أهداف القومية العربية التي يعمل عليها ميثاق جامعة الدول العربية وتعمل على تحقيقها.

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