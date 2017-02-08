الرخص البلدية الفورية تنطلق في مرحلتها الاولى بـ 150 نشاطا تجاريا

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه سيتم قريباً اطلاق خدمة الرخص البلدية الفورية في مرحلتها الأولي متضمنة (150) نشاطاً تجارياً، حيث ستتيح الخدمة للمتقدم الحصول على الرخصة فورياً من الموقع الالكتروني لبوابة بلدي دون تأخير أو الرجوع للجهات الحكومية الأخرى، وقالت الوزارة أن الخدمة تستهدف تبسيط الاجراءات واختصار الوقت وتقديم أفضل لخدمة قطاعات الاعمال في المناطق المختلفة.

وكان عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية الاستاذ عائض الوبري قد افتتح اللقاء مشيدا بجهد وزارة الشؤون البلدية والقروية وما اطلقته من مبادرات الكترونية لتسهيل اجراءات الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة موضحا أن هذا التوجه يصب في مصلحة كافة الاطراف معبرا عن أمله في أن تحقق خدمة الرخصة الفورية أهدافها لخدمة قطاع الاعمال من خلال تبسيط الاجراءات، كما دعا الوزارة الى تحقيق المزيد من الربط والتنسيق مع الجهات الحكومية، مؤكدا أن هذا يساعد على دعم قطاع الاعمال وفتح الباب للمزيد من الاستثمارات بما يساعد في تحقيق (رؤية المملكة 2030).

وأوضح الاستاذ عبدالعزيز العمران مدير عام الشؤون المهنية بالوزارة في لقاء (خدمة الرخصة البلدية الفورية ) التي نظمته غرفة الرياض بالتعاون مع الوزارة وأمانة منطقة الرياض صباح اليوم بمقر الغرفة أن ما يميز الخدمة أنها وحدت مسميات الأنشطة التجارية في كل البلديات مشيرا الى انه كان قد تم حصر أكثر من (1600) مسمى تم حصرها في (517) مسمي صدر بها دليل الانشطة والاشتراطات البلدية لإصدار وتوحيد إجراءات الترخيص.

كما أكد المهندس عواض العتيبي مدير عام تقنية المعلومات في أمانة منطقة الرياض أنه قد تم اصدار لائحة تتضمن (12) مادة لتحديد كيفية تقديم هذه الخدمة موضحا ان اختصاص الامانات سيكون وفقا للائحة مقتصرا على التفتيش والرقابة ورصد المخالفات والغرامات، وقال إن المحلات التي تقل مساحتها من (150) مترا وملتزمة بشروط السلامة سيصدق لها فورا موضحا ان الخدمة تستهدف مواكبة توجهات المملكة للتحول الرقمي وتنشيط عملية التنمية مبينا ان طريقة تقديم الخدمة تتم عبر بوابة بلدي حيث تتم طباعة الرخصة من الموقع.

ومن جهته بين الدكتور ابراهيم عبدالله مدير عام مركز المعلومات البلدية بالوزارة أن خطة التحول البلدي تضمنت عدد من المبادرات والخدمات الالكترونية المهمة لتبسيط الاجراءات وتحقيق سرعة انجاز المعاملات وازالة كل التحديات التي تواجه القطاع البلدي والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة والتنمية المستدامة ، مشيرا الى ان خدمة الرخص الفورية تعتبر من المبادرات المهمة والتي تهدف الى تقديم الرخصة للمواطن دون تأخير مؤكدا سعيهم لضم أكبر عد من الانشطة التجارية للرخصة الفورية.