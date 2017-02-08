 جامعة نجران تفتح باب القبول لبرامج الماجسيتر الأحد القادم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

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جامعة نجران تفتح باب القبول لبرامج الماجسيتر الأحد القادم

جامعة نجران تفتح باب القبول لبرامج الماجسيتر الأحد القادم
المناطق _نجران

أعلنت جامعة نجران ممثلة في عمادة الدراسات العليا عن فتح باب القبول الإلكتروني في 8 برامج تخصصية للدراسات العليا “الماجستير” للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1438 – 1439.
وأوضحت الجامعة أنها ستبدأ في استقبال طلبات الراغبين في أحد البرامج الثمانية ابتداء 15 / 5 / 1438  وحتى 26 / 5 / 1438 وتشمل برامج الماجستير المتاحة تخصص الماجستير في الفقه “للطلاب فقط” وتخصص التربية الخاصة “للطلاب والطالبات” والماجستير في المناهج وطرق التدريس للطلاب والطالبات وتخصص الماجستير في رياض الأطفال “للطالبات فقط” كما تشمل التخصصات المتاحة لبرامج الدراسات العليا الماجستير في علم اللغة الانجليزية التطبيقي متاح فقط للطالبات،  والماجستير في تخصص الرياضيات للطالبات،  إلى جانب الماجستير في فيزياء المواد المتقدمة للطلاب فقط والماجستير في
إدارة الأعمال للطلاب والطالبات.
واشترطت للراغبين في الالتحاق بهذه البرامج أن يكون المتقدم سعوديا أو حاصلا على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين وأن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الجامعية من جامعه سعودية ، أو من جامعه معترف بها وأن يكون التقدير العام جيد جدا فأعلى ، وكذلك حسن السيرة والسلوك ، ولائقا طبيا ، وتزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه ، وإحضار موافقة من المرجع بالتفرغ الكامل للدراسة إذا كان موظفا بعد القبول المبدئي.

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