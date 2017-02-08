تعليم الشرقية يعد مهنياً (69) طالب من قسم الصفوف الأولية بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل

في إطار الشراكة المجتمعية لإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية مع جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل عقد اليوم ” الأربعاء ” لقاء الإعداد المهني لطلاب قسم الصفوف الأولية البالغ عددهم ” 69 ” طالب بتنظيم من إدارة الإشراف التربوي قسم الصفوف الأولية برعاية مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، حيث بدأ اللقاء بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الدكتور المديرس كلمة هنأ فيها الخريجين مذكرًا إياهم بعظم الرسالة التي يحملونها، وحثهم على الانطلاق نحو الإبداع في الميدان والسعي الحثيث لاكتساب الخبرات من شتى المصادر.

وبعد ذلك قدم رئيس قسم الصفوف الأولية بالإدارة الأستاذ محمد الهندي عرضًا بعنوان أهمية الصفوف الأولية، والانتماء إلى مهنة التعليم تطرق من خلاله إلى أهمية استشعار خصوصية المرحلة، وإلى السمات التي يجب أن يتحلى بها معلم الصفوف الأولية، مبينًا أهمية التطوير المهني المستمر، والسعي نحو التميز والإبداع مع استحضار الإخلاص في العمل لوجه الله تعالى، وبعد ذلك قدم رئيس قسم اللغة العربية بالإدارة الأستاذ بندر الشهراني عرضًا بعنوان الحصة الأولى سلط فيه الضوء على أبرز النواحي الفنية والممارسات الصفية والتعامل مع المواقف التعليمية واستراتيجيات التدريس الحديثة مؤكدًا على أهمية العناية بالجوانب الوجدانية التي تنسجم مع خصائص المرحلة.

ثم قدم قائد مدرسة الخبر النموذجية الأستاذ أحمد الغامدي عرضً بعنوان المعلم ماله وما عليه عرج فيه على أهمية مراعاة الجوانب الإدارية، والمتطلبات الوظيفية التي يجدر بالمعلم أن يهتم ويتقيد بها داخل المدرسة، ثم قُدم عرض مصور لأبرز الممارسات النوعية في الصفوف الأولية، ثم تم توزيع مشاهد الحضور على المتدربين، وشهادات الشكر للجنة المنظمة ولقائد مدرسة عمر المختار الابتدائية الأستاذ جمال الناجم على استضافة اللقاء .

فيما أوضح الدكتور خالد الشهري الأستاذ المساعد بقسم المناهج بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل بأن الطلاب حصلوا على إعداد عام وإعداد تربوي كبير جداً له الجزء الأكبر بالإضافة إلى الاعداد الاكاديمي في المناهج طرق التدريس التي شملت كل البرامج التعليمية اللغة العربية والعلوم والرياضيات إضافة إلى تخصص الإسلامية.