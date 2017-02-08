 حملة مكافحة التسول بحائل: غير السعوديين هم الأكثر تسولًا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

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حملة مكافحة التسول بحائل: غير السعوديين هم الأكثر تسولًا

حملة مكافحة التسول بحائل: غير السعوديين هم الأكثر تسولًا
المناطق _حائل

أطاحت حملة مكافحة التسول التي أطلقها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، بالتعاون مع الجهات الأمنية خلال 14 يومًا، بـ 51 متسولًا سعوديين وأجانب، منهم 31 طفلًا بلغت نسبة الأجانب منهم 77 بالمائة، وضبط مبلغ 1032 ريالًا وسيتم تحويلها إلى الجمعيات الخيرية بمدينة حائل.

وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح بن محمد العيّاد، إن حملة مكافحة التسول مستمرة بتعاون شرطة المنطقة والجوازات بإنجاح الحملة واستمراريتها، وبدء الجوزات في الإجراءات النظامية بحق المتسولين الأجانب تمهيدًا لترحيلهم، ومؤكدًا بأن الفرق السرية تعمل بشكل مكثف لرصد مواقع المتسولين للقضاء على هذه الظاهرة كليًا، كما أنه تم دعم لجنة مكافحة التسول بموظفين لاستمرارية الحملة.

وكشف العيّاد بأن عدد البالغين من السعوديين الذين تم القبض عليهم 15 شخصًا منهم 7 أطفال، بينما بلغ عدد غير السعوديين 36 منهم 24 طفلًا، وأنه بتعاون الجهات الأمنية مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سيتم القضاء على هذه الظاهرة بمشيئة الله، في ظل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص.

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