 سمو ولي العهد يستقبل رئيسة جهاز الأمن والاستخبارات النيوزلندية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

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سمو ولي العهد يستقبل رئيسة جهاز الأمن والاستخبارات النيوزلندية

سمو ولي العهد يستقبل رئيسة جهاز الأمن والاستخبارات النيوزلندية
المناطق _واس

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – مع رئيسة جهاز الأمن والاستخبارات النيوزلندية ريبيكا كاتريدج سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين المملكة ونيوزيلندا خاصة ما يتعلق بمحاربة الإرهاب.
جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد في مكتبه بديوان وزارة الداخلية اليوم لرئيسة جهاز الأمن والاستخبارات النيوزلندية والوفد المرافق لها.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومعالي نائب وزير الداخلية الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان، ومعالي مدير عام المباحث العامة الفريق أول عبد العزيز بن محمد الهويريني، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير نيوزلندا لدى المملكة هاميش ماكمستر.

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